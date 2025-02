Google Mapy tu jsou 20 let. Znáte tyto jejich skryté funkce?

Část 1/4

Google Maps.

Psal se 8. únor 2005 a svět získal službu, která pomáhá v mnoha aspektech lidského života. Google Mapy (anglicky Google Maps) jsou poskytovány zdarma. Nejde jen o to, že je to mapová aplikace, ale stojí za ní řada technologií a pohání mnoho různých služeb, které využívají mapové podklady.

Od statických map k interaktivnímu průvodci

V počátcích nabízely Google Mapy statické mapy s možností vyhledávání a přibližování. Postupně se ale rozšiřovaly o nové funkce, například satelitní snímky, Street View, navigaci a informace o dopravě. Díky tomu se Google Mapy staly interaktivním průvodcem, který nám umožňuje nejen najít cestu, ale i objevovat nová místa a získávat užitečné informace.

Google Mapy se poprvé objevily jako program v jazyce C++, za kterým stáli dva dánští bratři, Lars a Jens Eilstrup Rasmussenovi, spolu s Noelem Gordonem a Stephenem Ma. Tito tvůrci působili ve společnosti Where 2 Technologies, se sídlem v Sydney, která vznikla na začátku roku 2003. Původně byl program určen ke stažení, ale společnost později přešla na webovou distribuci.

Tip: Rozsáhlé informace o Google Mapách najdete ve Wikipedii

V říjnu 2004 společnost Where 2 Technologies koupila společnost Google a program se transformoval na webovou aplikaci Google Mapy. Bratři Rasmussenové, Gordon a Ma se v té době připojili ke Googlu a pokračovali ve vývoji mapové platformy. Ve stejném měsíci Google koupil společnost Keyhole, která se zabývala vizualizací geoprostorových dat a získala investici od CIA. Její hlavní aplikace, Earth Viewer, se v roce 2005 změnila na Google Earth, zatímco technologie této aplikace byly integrovány do Google Map. V září 2004 Google získal ZipDash, společnost, která poskytovala analýzu provozu v reálném čase. I tato technologie byla následně integrována do Google Map.

Milníky v historii Google Map