Úvodní přednáška celé konference začíná v 19:00 SELČ a tradičně ji zahájí šéf společnosti Sundar Pichai, který si letos odkroutí desátý rok v nejvyšší funkci Googlu, respektive jeho mateřské společnosti Alphabet.

Rozhodně se nevyhneme informacím o dalších pokrocích v oblasti umělé inteligence, kde Google patří ke špičce a jeho Gemini v různých variantách najdeme jako součást mnoha mobilních telefonech. Očekává se oznámení nových schopností Googlem vyvíjených velkých jazykových modelů a příchod řady AI agentů.

Očekáváme také oznámení dalších pokroků ve vývoji projektu Astra, což je univerzální asistent s umělou inteligencí, který rozumí světu kolem vás a za pomoci kamerky a mikrofonů ho vidí i slyší.

Když už jsme byli u mobilních telefonů, zde se možná zase až tolik novinek nedozvíme, protože společnost nedávno pořádala samostatnou akci zaměřenou čistě na její operační systém Android.

Jiné už to může být u systému ChromeOS, který pohání Chromebooky. Také se dají očekávat novinky v prohlížeči Chrome spolu s jeho jádrem Chromium, které využívají i další prohlížeče. A také v operačním systému pro chytré nositelné přístroje wearOS.

I když se nebude možná hovořit přímo o Androidu, mohly by padnout nové informace o Androidu XR, což je operační systém, který pohání brýle pro virtuální a rozšířenou realitu (AR/VR). Spolu s novinkami by mohla firma ukázat nástupce svých papírových brýlí cardboard a elegantnějšího Daydream. První headset pro Android XR vyrábí Samsung pod označením Moohan, tak se nechme překvapit, které další společnosti budou do tohoto projektu zapojeny.

Velký otazník visí nad tím, jak se společnost postaví ke změnám v internetovém vyhledávání, které nyní mění právě generativní AI. Do vyhledávání přes google nedávno zamířil systém AI Overview, který může přímo odpovědět na zadaný dotaz, ale u toho Google patrně nezůstane.

Jedna ze spekulací hovoří také o tom, že by firma mohla představit svou vlastní konkurenci obrázkového Pinterestu. Tato nová aplikace by měla být založena na výsledcích vyhledávání obrázků přes Googlu, které by pak bylo možné ukládat do sbírek, jež pak mohou být sdíleny s jinými lidmi.

V neposlední řadě hovoří i změně loga a ikon společnosti, které by měly ukázat, že to firma s AI myslí vážně. Spekulace se objevily poté, co se Google upravil ikonu G.