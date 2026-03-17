Přestaňte konečně zapomínat nápady i úkoly. Pomůže ovládnutí jedné aplikace

Autor:
Od praktického tipu, jak rychle získat text z obrázků, barevně rozlišovat poznámky, vytvářet kontrolní seznamy přes využívání hlasových poznámek, sdílení obsahu s kolegy či rodinou až po formátování textu nebo převedení poznámek do Google Dokumentů. Všechny tyto triky pomáhají pracovat s Keepem efektivněji.
Část 1/4

Jak zpřehlednit poznámky

Jak zpřehlednit poznámky

Google Keep umožňuje rozlišovat poznámky pomocí barev a štítků, takže není nutné ztrácet čas hledáním nebo přemýšlením, kam co patří. Stačí poznámce přiřadit barvu – třeba zelenou pro osobní věci, modrou pro pracovní, žlutou pro pochůzky a červenou pro urgentní úkoly. Když se k tomu přidají štítky, které fungují jako jednoduché tagy, potom lze najít vždy to co je potřeba.

Lze mít štítky jako „Jídlo“, „Nákupy“, „Práce“, „Inspirace“ a ty přiřadit k jedné nebo více poznámek. Později je možné poznámky filtrovat podle štítku. Tento jednoduchý systém barev a štítků drží poznámky přehledné a organizované bez složitých složek nebo podsložek.

Jak odeslat poznámku do Google Dokumentů

Rychle proměnit poznámku v plnohodnotný dokument v Google Dokumentech je další užitečná funkce, a to aniž by bylo nutné text přepisovat nebo ručně přesouvat. Stačí otevřít poznámku, kliknout na nabídku se třemi tečkami v pravém dolním rohu a zvolit Kopírovat do Dokumentů Google.

Keep automaticky vytvoří nový dokument, kam vloží celý obsah poznámky včetně textu, odrážek a seznamů, a otevře ho v Google Dokumentech, kde je možné pokračovat v úpravách, formátování nebo sdílení.

Jak odeslat poznámku do Google Dokumentů


Vstoupit do diskuse

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Nejčtenější

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

Neprojdou! Verdunský „mlýnek na maso“ se stal symbolem opotřebovávací války

Francouzský Verdun je dnes symbolem v několika ohledech: francouzské nezdolnosti v obraně vlasti a bohapusté nesmyslnosti opotřebovávací podoby válečného konfliktu. Bitva u Verdunu před 110 lety...

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento...

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

Převratný trojtrupý hypersonický letoun zatím létá jen na obrázcích

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost Stavatti Aerospace. Zaujme na první pohled tím, že se v podstatě skládá ze tří trupů. Má mít také slušné schopnosti, včetně...

Ilustrační foto - notebook

17. března 2026

Bell chce stroj, který startuje jako vrtulník, ale létá rychle jako tryskáč

Vizualizace letadla HSVTOL

Známý výrobce helikoptér dostal zelenou ke stavbě velice podivného dopravního prostředku. Bude patřit do známé série pokusných letadel, jejichž typové označení začíná písmenem X. Má využívat...

17. března 2026

AirPods Max 2 jsou tu. Od druhé generace je nerozeznáte, dokud neposloucháte

AirPods Max 2

AirPods Max 2 jsou třetí generací náhlavních sluchátek, která Apple představil v prosinci roku 2020. V roce 2024 změnil konektor a přidal nové barvy. Nyní novými čipy aktualizoval vestavěnou...

16. března 2026  20:30

Nevíme, jestli si zvyknete na nové Google Mapy. Jsou prošpikované AI a 3D

Nový pohled map od Googlu přidává třetí rozměr.

Google se rozhodl, že zcela předělá své Mapy tak, aby mnohem lépe odrážely skutečný svět, v němž se uživatel pohybuje. Firma chce 3D pohledem usnadnit orientaci v husté zástavbě. Vedle toho...

16. března 2026  18:05

Před sto lety začal raketový věk dvanáctimetrovým letem Goddardovy Nell

Robert Goddard u své první rakety, 16.3.1926

Američan Robert Goddard v březnu 1926 vypustil první raketu na tekuté palivo (benzin a kyslík). Dvě a půl sekundy dlouhý let jeho vynález vynesl do výšky dvanáct metrů. Čtyři roky nato Goddard dosáhl...

16. března 2026  10:12

16. března 2026

Tento počítač postavil před 45 lety Acer na nohy, dodnes se používá

Multitech Micro Professor

Na trh se dostal v roce 1981 a sloužil jako tréninkový systém pro učení strojového kódu a assembleru pro osmibitový mikroprocesor Zilog Z80. Takzvaný Micro Professor se vešel do knihovny mezi knihy a...

15. března 2026

Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že...

14. března 2026  18:02

14. března 2026

13. března 2026  14:31

K Měsíci vyrazíme na apríla, hlásí NASA. Posádka odstartuje 1. dubna

Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

Několikrát odkládaná mise Artemis II dostala další termín, kdy by měla posádka vyrazit na cestu kolem Měsíce. I když se tak má stát 1. dubna, NASA to rozhodně nemyslí jako apríl. Otázkou zůstává, zda...

13. března 2026  11:18

Sonda zpomalila planetku o 11,7 mikrometru za sekundu. Srážce by zabránila

Snímek zachycující celý měsíc Dimorphos pořídila sonda DART ze vzdálenosti 68...

V roce 2022 provedla NASA experiment DART. Stejnojmenná sonda v něm zasáhla maličký měsíc Dimorphos. Obíhá kolem asteroidu Dydimos. Pokus měl ověřit, zda je možné dráhu kosmického tělesa ovlivnit....

13. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.