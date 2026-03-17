2. Jak zpřehlednit poznámky
Google Keep umožňuje rozlišovat poznámky pomocí barev a štítků, takže není nutné ztrácet čas hledáním nebo přemýšlením, kam co patří. Stačí poznámce přiřadit barvu – třeba zelenou pro osobní věci, modrou pro pracovní, žlutou pro pochůzky a červenou pro urgentní úkoly. Když se k tomu přidají štítky, které fungují jako jednoduché tagy, potom lze najít vždy to co je potřeba.
Lze mít štítky jako „Jídlo“, „Nákupy“, „Práce“, „Inspirace“ a ty přiřadit k jedné nebo více poznámek. Později je možné poznámky filtrovat podle štítku. Tento jednoduchý systém barev a štítků drží poznámky přehledné a organizované bez složitých složek nebo podsložek.
3. Jak odeslat poznámku do Google Dokumentů
Rychle proměnit poznámku v plnohodnotný dokument v Google Dokumentech je další užitečná funkce, a to aniž by bylo nutné text přepisovat nebo ručně přesouvat. Stačí otevřít poznámku, kliknout na nabídku se třemi tečkami v pravém dolním rohu a zvolit Kopírovat do Dokumentů Google.
Keep automaticky vytvoří nový dokument, kam vloží celý obsah poznámky včetně textu, odrážek a seznamů, a otevře ho v Google Dokumentech, kde je možné pokračovat v úpravách, formátování nebo sdílení.