Největší vývojářská konference společnost Google I/O ukazuje, že dosavadní změny ve vyhledávání v podobě příchodu Přehledů a Módu nejsou tím posledním, co firma na tomto poli připravila.
Také se ukazuje, že AI stále více rozumí našim zadáním i bez složitějších promptů a propojuje je svou stále větší znalostí toho, jak svět a věci v něm fungují. Tím nám může na jednu stranu pomoci, ale na druhou stranu se kvůli přesnějším a na míru šitým výsledkům nevyhneme většímu napojení na naše údaje a část soukromí.
Ale popořádku. Na úvod konference šéf společnosti Sundar Pichai shrnul dosavadní pokroky a oznámil nový model Gemini 3.5 Flash. Firma o něm mluví jako o základu, který „má přinést mnohem schopnější a inteligentní agenty“.
Agentní AI je velkým tématem posledního roku, a tak se není co divit, že na něj nezapomíná ani Google. Právě spolupráce agentů s různými úkoly má pomoci posunout schopnosti a využití AI. Firma hodlá novinku Gemini 3.5 rovnou nasadit do aplikace Gemini a AI mode ve vyhledávání.
Dalšího rozšíření napříč Spojenými státy se dočká možnost dostávat více odpovídající výsledky vyhledávání v Youtube pomocí funkce Ask Youtube.
AI více chápe, jak se věci chovají
Možná už jste unaveni stále novými a novými verzemi velkých jazykových modelů, které tvůrci AI neustále vydávají a předhánějí se tak v pokořování dalších úrovní v různých testech a zkouškách.
Mnohem více běžného uživatele zaujme umělá inteligence, se kterou si může hrát. I proto se virálně šíří různé obrazové, zvukové i videovýtvory, které generuje AI na základě textového zadání.
Google zde již dříve zabodoval modelem Nano Banana, který tvoří povedené obrázky a lidé ho k tomuto účelu využili již v 50 miliardách případů. Nyní přichází s Google Omni, který spojuje generování videa, zvuku a větší pochopení toho, jak některé věci fungují a reagují.
Demis Hassabis, který má v Googlu na starosti sekci Deep Mind a za novým systémem stojí, řekl, že novinka může „přenést komplexní myšlenky do vysoce přesného videa“.
Firma to ukázala na videu, kde běží duhová kulička v kuličkové dráze. Mění se okolí, osvětlení a především zvuk podle toho, po jakém povrchu kulička běží, včetně xylofonu.
Nakonec narazí na zvonek, který zazvoní. Vše vygenerováno na základě textového zadání. A samozřejmě lze přidat i vlastní multimediální zdroje.
Svět není jen o zábavě
Firma však nezapomíná ani na práci. Zjednodušit ji chce například funkcí Docs Live, kde lze jen pomocí hlasu tvořit i editovat text.
Možná ještě větším pomocníkem bude Google Spark, který umožní jednoduše vytvářet agenty, kteří mají fungovat jako vaši malí pomocníci. Google ho prezentuje jako asistenta, který jen neodpovídá na dotazy, ale rovnou je provádí.
Bezpečnost a ochrana jsou důležité
Kolem umělé inteligence funguje řada kontroverzí. Od toho, že převezeme kontrolu nad lidstvem, přes ty praktičtější, jako je vytváření podvodných obrázků, koláží a videí, až po zneužívání kyberútočníky.
Již nějakou dobu je na světě systém SynthID či C2PA, které podepisují výtvory vytvořené některými AI systémy. Druhý systém založený na metadatech nyní rozšiřuje své schopnosti a umožní lépe sledovat celou cestu obsahu včetně jeho úprav.
Možná jste slyšeli o systému Mythos od společnosti Anhtropic, který vyhledává zranitelnosti v programech a službách, je v tom údajně velice úspěšný. Google nyní oznámil projekt Code Security Scanner, který vedle vyhledávání takové chyby dokáže i záplatovat.
Vyhledávání se propojuje s AI
Firma se snaží prosadit svou AI všude, kde je to možné, včetně nasazení v telefonech s operačním systémem Android, a o hovoří se také o úzké spolupráci s Applem. Nově se bude měnit vyhledávací poličko klasického vyhledávání na Googlu tak, aby více odpovídalo tomu, jak funguje práce s AI.
Google to nazývá „inteligentní vyhledávací box“ a hovoří o největší změně tohoto políčka od doby, kdy bylo před 25 lety uvedeno.
Vedle toho, že se políčko rozšiřuje podle délky textu dotazu, nabídne rovnou i možnosti navázat v dotazu na některý z AI nástrojů. Samozřejmě je připojena i vylepšená nápověda na dokončení dotazu či požadavku, který může být opravdu složitý.
Možná ještě větší změna je však možnost nechat si vytvořit vyhledávacího agenta, který může pracovat celý den a upozorňovat vás na to, co potřebujete, nebo třeba zamluvit restauraci, když se uvolní místo. A případně i provést nákup či zaplatit třeba za lístky na koncert.
Ještě více novinek
Google toho však představil ještě mnohem více, a protože jsme na místě, budeme se některým novinkám věnovat podrobněji. Vyzkoušet budeme chtít třeba nové audiobrýle, které firma chystá na trh s několika partnery.
Možná ještě zmíníme, že Google také upravuje své nejvyšší předplatné – stodolarový balíček Ultra.