Hlavní centrála společnosti Google se nachází v poměrně malém městečku Mountain View, jako řada dalších velkých amerických technologických firem, ale třeba i část vývoje NASA. Právě tady buší srdce slavného Silicon Valley. Jak to vypadá uvnitř společnosti, která svůj úspěch vystavěla na vyhledávání, jsme měli možnost vidět v rámci akce Google I/O. V hlavní centrále Goolgu nás hned za recepcí čeká velký uvítací nápis.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
V těchto místech měl Google první kanceláře a postupně se rozšiřoval do dalších prostor. My jsme si je mohli prohlédnout i s ukázkou dovážky produktů prostřednictvím zcela autonomních dronů.
Toto není obývák, to je čekárna u recepce v kampusu hlavní centrály Goolgu.
Výzdoba na stěnách ukazuje časovou osu vývoje Googlu od listopadu 1998.
Graf vývoje Googlu v roce 2001 jako grafika na stěně v centrále Goolgu.
Firma Google má ve své centrále neotřelé názvy různých místností. Tady se například hovoří o částicovém rojení.
A tato místnost v centrále Googlu zase nese označení Kvantová brána.
Slavné schody v centrále firmy Google. Na tomto schodišti se na každém schodu promítají trendy ve vyhledávání za týden. Největší trendy mají zelenou barvu a pak to jde sestupně přes žlutou, červenou až k modré.
V kampusu centrály Googlu jsme navštívili i bohatě zásobenou restauraci pro zaměstnance, kde byly k dispozici tématicky upravené muffiny.
V návštěvních prostorách centrály Googlu nesmí chybět ani prezentace jejích produktů.
Výzdoba v jedné ze zasedacích místností Googlu v americkém Mountain View.
Chvíle před začátkem jedné z tiskových konferencí, které jsme v rámci návštěvy centrály firmy Google absolvovali.
Po stropem jedné z chodeb v americké centrále Googlu se pohupuje jeden z modelů autonomního doručovacího dronu Wing.
Další pohled na model autonomního doručovacího dronu Wing v centrále Googlu v americkém Mountain View.
Plastový model kvantového počítače, který je vystaven na jedné z chodeb centrály Googlu v americkém Mountain View.
Detail modelu kvantového čipu na centrále Googlu v americkém Mountain View.
Sycamore 2 z roku 2023 už pracuje se 70 qubity a má lepší korekci chyb než jeho předchůdce.
Nejnovější kvantový čip Googlu se jmenuje Willow 1 a disponuje 105 qbity. Firma tvrdí, že u něj dosáhla exponenciálního snížení míry chyb.
Zaměstnanci Googlu mají k dispozici půjčovnu kol, které jim pomáhají překonat poměrně velké vzdálenosti mezi různými částmi firmy i samotným městečkem Mountain View.
Přímo u centrály je místo na odkládání Gbiků, jak jsou Google kola nazývána.
Tady začíná naše cesta na největší akci společnosti Google, během níž nejen nám představí novinky a poodhalí budoucí plány.
Velké logo vítá návštěvníky největší akce Goolgu, kde firma představuje své novinky. Naše redakce byla na Google I/O exkluzivně, jako jediné médium z Česka.
Pódium, které se zanedlouho stane dějištěm úvodního představení novinek v rámci akce Google I/O.
Úvodní představení novinek v rámci Google I/O se blíží a hlediště se pomalu zaplňuje.
Čekání na zahájení Google I/O nám organizátoři krátí AI vygenerovanou hrou, kterou mohou hrát diváci spolu s moderátory na pódiu.
Google I/O začíná a na pódium vstupuje šéf společnosti Sundar Pichai.
Novinkám z Google I/O jsme se věnovali v samostatném článku, a tak si jen připomeňme videa generovaná multimodálním systémem Omni, v nichž se objekty mnohem více drží fyzikálních zákonů než u předchozích modelů.
A jako loni, i letos na Google I/O proběhla ukázka živého překladu z jednoho jazyka do druhého prostřednictvím chytrých brýlí napojených na AI.
Chytré brýle ve spolupráci s Googlem a Samsungem vyvíjí firmy Gentle Monster a Warby Parker. Na Google I/O jsme se dozvěděli, že do prodeje by se mohly dostat v druhé polovině roku 2026.
Takto by se dalo shrnou hlavní poselství Google I/O 2026 a směřování firmy: „AI simuluje svět“.
Vraťme se však k představovaným novinkám. Chytré brýle od Goolgu jsme si mohli na chvíli vyzkoušet. Je to prototyp, u něhož lze jednoduše na místě měnit skla za dioptrická.
Na loňském Google I/O firma představila modely s malým displejem v pravé části a letos slíbila i brýle, které nebudou mít displej, ale jen mikrofon a reproduktory.
V obou případech mají brýle kamerky, které umožní obrazový vstup pro umělou inteligenci. Ta pak za pomoci takto získaného obrazu může reagovat na to, co má člověk v zorném poli.
Jak pouze zvukové, tak i chytré brýle s displejem ukazují přicházející trend těchto zařízení. My jsme si první prodejní vzorky takových brýlí od konkurenčních výrobců mohli vyzkoušet loni na barcelonském veletrhu MWC 2025.
Google ve spolupráci se společností Xreal vyvíjí v rámci projektu Aura ještě jeden druh brýlí.
Projekt Aura je blíže brýlím pro virtuální realitu, protože nabízí předsazené displeje pro obě oči a také systém pro rozpoznávaní pohybů rukou a prstů.
Brýle vzniklé ve spolupráci Googlu a Xreal mají možnost nastavit si různou úroveň ztmavení předních skel, takže uživatel může vyzkoušet jak průhledový režim, tak si nechat obraz zcela odříznout od okolního světa.
Přímo na Google I/O jsme si pak mohli prohlédnout nejnovější přírůstek do rodiny Waymo.
Větší model Waymo Ojai vyráběný ve spolupráci s čínskou firmou Zeekr, který je součástí čínského koncernu Geely. Je to autonomní robotaxi 6. generace, které je vyvíjeno přímo pro platformu Waymo Driver.
Robotaxi Waymo Ojai využívá 6 radarů, 4 LiDARy a přes 13 kamer. Jak nám bylo řečeno, od září 2026 by se měl tento model prohánět v londýnských ulicích.
S pohledem na The Orb se s návštěvou hlavní centrály Googlu v Mountain View rozloučíme. Umělecké dílo navržené Marcem Fornesem, které bylo součástí i některých prezentací AI, stojí před veřejně přístupným pavilonem Googlu.
