náhledy
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru. A není třeba nic instalovat, stačí jen prohlížeč.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Na adrese earth.google.com již mnoho let firma nabízí velice propracovaný globus, v němž si může uživatel nazoomovat z celkového pohledu na Zeměkouli až po pohled na úroveň jednotlivých ulic. Nebo se podívat do historie.
Autor: Google Earth, Technet.cz
V nabídce je jak klasický „mapový“ pohled, tak fotomapová vrstva využívající satelitních dat. Již několik let navíc řada oblastí dostává i 3D modely budov a dalších objektů.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Novým, zatím experimentálním, projektem je možnost proletět se nad krajinou, kterou si vyberete. Stačí si v menu vybrat položku Simulátor letu.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Nečekejte žádný zázrak, firma v podstatě jen do klasického prohlížení Google Earth přidala jakýsi průhledový Head-Up Display (HUD), který ukazuje změny výšky a směru a možnost ovládání pomyslného letounu pomocí směrových kláves nebo myši.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Praktický rozdíl od běžného prohlížení mapy v režimu Animace přeletů“ z jedno bodu do druhého, je v tom, že musíte kontrolovat svůj let a máte volnou ruku v tom, kam poletíte.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Vše ostatní na mapě zůstává stejné. Včetně pomalejšího načítání textur při kombinaci rychlého pohybu a pomalého internetového připojení nebo počítače.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Především při ovládání klávesami se u nízkých průletů ukázala potřeba cviku. V případě havárie stačí kliknout na tlačítko „Havarovali jste! Spustit znovu?“, což vás vrátí na mapu v místě havárie.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Ovládat můžete i tah motoru (na displeji sloupec vpravo) pomocí kláves Page Up/Page Down, ale na rychlost má výrazně větší vliv především let směrem dolů nebo nahoru.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Létat můžete na obou druzích mapových podkladů. Staří si vybrat místo, odkud chcete startovat a z nabídky vybrat již zmíněnou položku pro simulaci letu.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Nestartujete ze Země, ale objevíte se rovnou nad oblastí, kterou jste si vybrali a rovnou letíte.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Pokud se chcete proletět nad oblastí, kde jsou trojrozměrné objekty, napoví vám položka 3D pokrytí v menu.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Abyste se lépe orientovali, vyberte ještě položku 3D pokrytí. Pak se na mapě ukážou žluté oblasti, kde jsou prostorová data o stavbách či přírodních útvarech k dispozici a vy se tam můžete proletět.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Pokud se chcete pohybovat nad oblastí, kde se není možné orientovat podle okolních budov nebo útvarů, můžete si zapnou mřížku, která ukazuje rovnoběžky a poledníky.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Ty se však při letu zobrazí jen tehdy, když míříte dolů k Zemi. Vyplatí se tak udělat si i značku na místě, kam se chcete dostat.
Autor: Google Earth, Technet.cz
Je jen na vás, která místa takto navštívíte. Vyskočit z režimu letadlo v Google Earth může prostým kliknutím na tlačítko Escape na klávesnici.
Autor: Google Earth, Technet.cz