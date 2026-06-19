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18. června 2026
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18. června 2026
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V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.
Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...
V neděli se poblíž frekventovaného průlivu oddělujícího chorvatské ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s českou posádkou a velký rychlý katamarán určený pro osobní přepravu. Z osmi lidí na...
Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek. A ačkoli jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, s jejichž pomocí lze problémům předcházet nebo...
Velmoci se snaží dostat člověka na Měsíc, ale ve vesmíru pokračuje i hledání mimozemského života. Evropa pátrá po tom, co skrývá Saturnův měsíc Enceladus, píše magazín Víkend DNES.
Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.
Je to již dvacet let, kdy na trh vstoupily disky Blu-ray a s nimi se do domácností dostaly filmy a koncerty ve vysokém rozlišení Full HD. Dnes nuda, tehdy dramatický skok kupředu. Slávu Blu-ray disků...
Mykologové zmapovali podzemní síť hub žijících v oboustranně výhodném vztahu s rostlinami. Má astronomické rozměry. Na její mapu se můžete podívat na webu.
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.
Čtyři mustangy najednou, corsair, MiG-15 či spitfire, který „trhal z hlav klobouky“. Historical Airshow v Mladé Boleslavi připravila podívanou, která byla skvělou oslavou 15. ročníku akce i 100....
Blíží se konec jara a oficiálně začne léto. Astronomicky je odděluje slunovrat, který zpravidla nastává 21. června. Vedle toho, že to bude nejdelší den z celého roku, je období kolem tohoto data i...
Za třetí sleduje Astronomii, takže může znát dělení nebes a z toho usuzovat na směr rudných žil. To měl ovládat horník, jak soudil lékař Georgius Agricola (1494–1555), jeden z největších báňských a...
Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek. A ačkoli jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, s jejichž pomocí lze problémům předcházet nebo...
Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Satelit, elektronika nebo experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu. Než se podobné technologie vydají do vesmíru, musí prokázat, že přežijí vakuum, extrémní teploty i otřesy při startu rakety....
Windows 11 skrývá pod kapotou řadu chytrých nástrojů, které většina uživatelů při každodenní práci přehlíží. Dokážou automatizovat zabezpečení, zrychlit sdílení souborů bez kabelů, psát text hlasem...