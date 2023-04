„Excel“ od Googlu je zdarma a má zajímavé triky. Vyzkoušejte si šest z nich

Ilustrační foto - tabulková aplikace

Aplikace Google tabulky je součástí pracovní kancelářské sady aplikace Google Workspace. Je to bezplatná alternativa (pro osobní použití) k řešení od Microsoftu, tedy Excelu. Výhodou podle portálu Androidpolice.com je, že ji lze používat z celé řady zařízení jako jsou smartphony, tablety, počítače apod. a to prostřednictvím browseru. Pokud máte osvojené základy práce s buňkami, a rádi byste se podívali na nějaké vychytávky, které by vám pomohly, potom se podívejte na některé z nich.

1. Ukotvení sloupce a řádku

Znáte to, máte dlouhou tabulku, skrolujete v ní, ale tím jak odskrolujete níže nebo doprava, tak se vám ztratí záhlaví sloupců a řádků. Pokud jich není moc, tak si jistě pamatujete, co v nich je, ale v případě většího množství nastává problém a nutnost skrolovat sem a tam. Skoncujte s tím, díky funkci pro ukotvení sloupce a řádku.

V Google tabulky to provedete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na sloupec nebo řádek. Objeví se menu, kde vyberte volbu Zobrazit více akcí řádku (sloupce). Následně vyberte volbu „Ukotvit…“. Kromě této možnosti existuje ještě jedna další, jak ukotvit řádek nebo sloupec. Nad řádkem jedna a vlevo od sloupce A se nachází buňka, která má na pravé straně a dole více šedou oblast. Pokud jednu z nich uchopíte a přesunete dolů, nebo doprava, potom ukotvíte řádek, nebo sloupec.