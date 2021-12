Patnáct let Google dokumentů. Z odvážného experimentu se stala nezbytnost

Jeho zbraně byly jasné – funkčnost, jednoduchost, možnost spolupráce ve více uživatelích, a hlavně dostupnost zdarma. Trochu kontraproduktivní bylo to, že byl sice na dosah ruky kdykoliv a kdekoliv, ale jen v případě, že jste byli online. I to je však už minulostí.

Na začátku byl Writely

Google dokumenty je onlinový textový editor patřící do kancelářské sady aplikací Workspace. Jeho kořeny jsou zakotveny v cloudovém textovém editoru Writely, který se objevil v roce 2005. Pokud jsou Google dokumenty matkou moderního zpracování textu, Sam Schillace je pravděpodobně jeho otcem. To on stál za Writley, který vytvářel jako svůj experiment – chtěl používat cloudový software pro zpracování textů, tak ho stvořil.

Google tento projekt získal akvizicí a prakticky vzápětí transformoval v Google dokumenty. Na trh byla aplikace s novým označením oficiálně uvedena v roce 2006. Letos tak Google dokumenty slaví již 15. narozeniny, a přestože je editor hojně využíván, zpočátku to neměl lehké.

Nejprve bylo nutné zlomit to, jak o práci s texty smýšlejí uživatelé. „Všichni nám říkali, že je šílené pokoušet se dát uživatelům možnost přistupovat ke svým dokumentům odkudkoliv – nemluvě o okamžitém sdílení dokumentů nebo spolupráci online v browseru. A přesně to se nám podařilo,“ řekla Jen Mazzonová, která byla součástí původního vývojářského týmu Writley. Do té doby se k tvorbě textů používaly aplikace, které pracovaly výhradně v offline režimu – tedy jako klasické programy.

Rozhraní Google dokumentů

Ke změně hodně pomohlo i to, že samotní zaměstnanci Google editor Writley přijali velmi rychle, ani ne měsíc od akvizice ho používalo 90 % ze všech zaměstnanců. Samozřejmě, měl celou řadu omezení, a oproti tomu, co nabízel Microsoft Word i o dost méně funkcionalit, na druhou stranu byl textový editor poměrně jednoduchý.

Co však bylo nejzásadnější, že Google dokumenty fungovaly pouze tehdy, pokud jste byli připojení k internetu. Zatímco spolehlivé širokopásmové připojení bylo na pracovištích a univerzitách poměrně běžné, v domácnostech to bylo už o něco horší a na cestách byl nástroj prakticky nepoužitelný.

Googlu netrvalo dlouho, než si uvědomil, že je potřeba vymyslet způsob, jak používat dokumenty s počítačem v offline režimu. V květnu 2007, na svém prvním celosvětovém dni vývojářů, společnost představila projekt Google Gears. Šlo o rozšíření prohlížeče pro Mac, Windows a Linux, které pomohlo webovým aplikacím fungovat bez připojení k internetu. Bohužel to nebyla nejstabilnější možnost. Proto na konci roku 2009 Google vývoj Gears zastavil a začal navrhovat řešení využívající HTML 5.

Jak používat Google dokumenty v off-line režimu Dnes už je možné v Google dokumentech zobrazovat a upravovat dokumenty, i když nejste připojení k internetu. Pro aktivaci funkce musíte používat prohlížeč Google Chrome a mít nainstalované rozšíření Chrome Dokumenty Google offline.

V této době Google experimentoval s různými způsoby, jak posunout spolupráci a komunikaci v týmech vpřed – dokumenty byly jen jedním z úspěšných příběhů. Došlo však také ke zklamání, z nichž nejvýznamnější byl Google Wave – ambiciózní projekt přinášející kombinaci používání rychlých zpráv, e-mailů, dokumentů, multimédií atd. Google neodvedl moc dobrou práci při vysvětlování, k čemu tento nový nástroj slouží. Proto ho společnost v roce 2010 po pouhém roce ukončila.

Google dokumenty však překonaly své jisté rané problémy. Společnost se na něj za poslední dekádu více než zaměřila. Postupně ho vylepšovala, přidávala nové funkce, a to stabilním tempem. To je charakteristickým znakem produktů, který Google razí. Stejným způsobem společnost postupovala v případě Androidu, Chromu, Google disku, fotek, Gmailu či vyhledávání.

Jak se dostupnost, rychlost a stabilita internetu stále více rozšiřovala, skutečnost, že dokumenty (stejně jako většina produktů Google) fungují nejlépe online, začala být stále menší překážkou. Díky tomuto přístupu si navíc nikdo nemusí dělat starosti s ukládáním dokumentů, i když chvíli trvalo, než si uživatelé zvykli na to, co nyní považují za samozřejmost – takže pokud dojde k výpadku internetového připojení, browser spadne, nebo se PC restartuje, po obnovení byste měli mít možnost navázat tam, kde jste skončili.

S Google dokumenty jsou dokumenty stále po ruce

Snad největší podpory se dokumenty v cloudu dočkaly v roce 2010, kdy Microsoft podnikl první kroky k zahájení odvety vedoucí k transformaci Office do online podoby. Dlouhou dobu byla sada aplikací od Googlu prakticky jediným vhodným cloudovým řešením. Do konce roku 2013 například v Microsoft Office nebylo možné, aby na jednom dokumentu pracovalo více lidí, což byla funkce, která byla v Google dokumentech přítomná od prvního dne. I Apple následoval příklad společnosti Google a v roce 2013 uvedl své aplikace iWork online a nakonec umožnil také týmovou spolupráci.

Google proto ještě v roce 2010 vrátil údery tím, že spustil první velkou aktualizaci, která přidala možnosti jako například vidět, co ostatní upravují ve sdílených dokumentech, a lepší funkce pro import. I přestože Microsoft Office zůstává stále dominantní v kancelářích, je fér říci, že Google dal Microsoftu první skutečnou konkurenci po mnoha letech. Google má totiž několik obřích zákazníků, jako jsou Salesforce, Whirlpool, Twitter a Spotify. A aplikace Google v kombinaci s levnými Chromebooky a jejich vzdělávací platformou udělaly hezký zářez v běžném životě.

Zajímavosti o Google dokumentech:

Tým pracující na vývoji Google dokumentů má některé součásti spojené se snídaní. Například žluté zprávy se nazývají „máslo“ a dialogová okna, která vyskočí z pravého dolního rohu, se nazývají „toasty“, protože vyskakují z rohu stejně jako tousty z toustovače. Červená chybová hláška je potom „kečup“.

Laura Mae Martin, hlavní expertka na produktivitu v Googlu, zná nejlepší způsoby, jak z dokumentů vytěžit maximum. Své tipy a triky pravidelně sdílí na svém YouTube kanálu.

V roce 2018 přišel tým dokumentů s velikonočním vajíčkem: zadáním „#blackhistorymonth“ do dokumentu a kliknutím na ikonu vpravo dole se v dokumentu spustí funkce umožňující prozkoumat informace o černošské historii a černošské komunitě.

Během let se dokumenty staly přínosem pro spisovatele všeho druhu. Autorka Viviana Rivero dokonce Google dokumenty používá k tvorbě příběhů v reálném čase, které lidé čtou a mají možnost je rovnou komentovat.

Nová funkce Google Workspace smart canvas mimo jiné umožňuje zmínit uživatele v dokumentech, přidávat kontrolní seznamy a používat šablony.

Prostřednictvím funkcí, jako je Smart compose a Smart response – umožněné strojovým učením a umělou inteligencí – se dokumenty staly silnějším nástrojem pro spolupráci pro více než tři miliardy uživatelů, kteří spoléhají na Google Workspace.

Příštích 15 let

Pokud jde o příštích 15 let, je téměř jisté, že spolupráce a práce na dálku budou i nadále nesmírně důležitou součástí našich životů. To bylo jasné už před covidem-19 a poslední skoro dva roky se ukázalo, že ne všichni musí každý den chodit do kanceláří. Nikdo nemůže říci, jaké další změny na pracovištích se odehrají v dalších 15 letech, a tak jsme zvědaví, co nového Google dokumenty do světa tvorby, správy a sdílení textů online přinesou v budoucnu.