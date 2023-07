Postranní panel, lepší vyhledávání. Objevte i další funkce Google Disku

Google Disk byl uveden do provozu 24. dubna 2012 a v současné době nabízí 15 GB úložného prostoru zdarma na uživatele a až 5 TB v případě předplatného. Možná ho používáte i vy, nebo díky tomuto článku objevíte jeho pro vás dříve neodhalené výhody. Uživatelé o nich totiž možná ani nevědí, a většina z nich tak nepoužívá ani část z toho, co všechno nabízí.

1. Barvy, hvězdičky a štítky

Barvy, hvězdičky a štítky

Správné návyky. Pokud si je vybudujete, vrátí se vám to. Například v případě ukládání souborů do úložiště je zapotřebí si určit a používat správný systém pro uspořádání dat. Základním předpokladem je návrh systému složek. Každý může mít svůj vlastní – v závislosti na potřebách. Pro někoho to může být podle klientů, zakázek, událostí nebo roku. Díky jednoznačnému systému potom nalezení potřebných informací bude snazší. Navíc k tomu ještě může přispět barevné označování složek. Barvy nechybí ani v Google Disku.

Pro zjednodušení hierarchie složek je možné si je barevně označovat. Například v případě pracovních úkolů lze pro klienta, který používá v logu žlutou, zvolit stejnou barvu. Nebo červenou označovat ty, co jsou k řešení. Barevnost složky v Google Disku přitom nastavíte snadno. Stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Změnit barvu (následně vyberte jednu z dostupných barev). Kromě toho zde (podobně jako například i v e-mailech) můžete používat systém hvězdiček. Navíc lze samozřejmě pracovat i se štítky, jež rovněž umožní rychle identifikovat a filtrovat soubory podle určitých kategorií nebo témat.