Android by měl dosáhnout většího propojení se systémem Chrome OS, než bylo oznámeno letos v červnu. Podle serveru Android Authority by tak mohl Chrome OS zcela zmizet a být nahrazen právě upraveným Androidem. Nyní je to přitom samostatný operační systém, který pohání například notebooky Chromebook.

Podle zjištění serveru stojí za tímto nápadem skutečnost, že se firmě nedaří prosadit na trhu tabletů, kde dominuje Apple se svým systémem iPadOS. Zatímco Android prosperuje na mobilních telefonech, televizorech a najdeme ho i v automobilech, na poli tabletů je to horší. Důvodem může být to, že není tak vhodný pro produktivní práci, jako Chrome OS, který ale zase není tak dobrý pro konzumaci obsahu.

Cílem víceletého projektu, který má začlenit Chrome OS do Androidu, je tak podle Android Authority platforma, která konečně porazí iPad. Zatím nevíme, zda se tento systém dostane i na počítače, ale bylo by to logické, pokud Android bude disponovat funkcemi Chrome OS. Dá se předpokládat, že se tak objeví i Android verze systému Chrome OS Flex. Ten umožňuje uživatelům stáhnout si Chrome OS na USB disk a spouštět ho z něj na Googlem necertifikované počítače (rozuměj na počítače, které nejsou Chromebooky). Třeba takové, které nemohou přejít na Windows 11.

Google bez prohlížeče Chrome

Podle zdrojů agentury Bloomberg chce americké ministerstvo spravedlnosti navrhnout, aby soud firmě prodej nejpoužívanějšího internetového prohlížeče na světě nařídil. Byla by to součást řízení o ochraně hospodářské soutěže proti Googlu. Podle jednoho z analytiků společnosti Bloomberg Intelligence by se Chrome mohl prodat za 15 až 20 miliard dolarů (zhruba 358 až 478 miliard Kč).

Soud již v srpnu podle ČTK konstatoval, že Google má monopol v oblasti internetového vyhledávání a brání se proti konkurenci nekalými prostředky. Ministerstvo spravedlnosti hodlá mimo jiné požadovat, aby Google musel umožnit konkurenci přístup k některým údajům a musel usnadnit webovým stránkám vznášení námitky proti využívání jejich informací k výcviku umělé inteligence. O těchto opatřeních má soud rozhodnout v příštím roce.

Google podle serveru BBC varoval, že nucený prodej prohlížeče Chrome by poškodil spotřebitele i podniky. „Americké ministerstvo spravedlnosti pokračuje v radikální agendě, která dalece přesahuje právní záležitosti patřící do této kauzy,“ uvedla manažerka Lee-Anne Mulhollandová, která má v Googlu na starosti regulační otázky. Tyto vládní snahy by podle ní mohly poškodit vedoucí technologickou pozici Spojených států v době, kdy je nejvíce potřebná.

Chrome je nejpoužívanějším prohlížečem pro surfování na internetu s tržním podílem přibližně 60 procent ve Spojených státech a s přibližně dvěma třetinami celosvětově. Pokud by vláda firmu k prodeji Chromu přiměla, byl by to historický zásah proti jedné z největších technologických společností na světě, zdůrazňuje Bloomberg. Zároveň se však podle agentury americké úřady rozhodly upustit od požadavku, aby se Google zbavil operačního systému Android pro chytré telefony.