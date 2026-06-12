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Google tlačí AI do vyhledávání, lidé začínají hledat alternativy. Vyzkoušeli jsme je

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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Roman Všetečka
Google stále víc upřednostňuje ve svém vyhledávání umělou inteligenci. Nejdřív přišly AI souhrny, pak firma nasadila AI mód, který z vyhledávače tak trochu udělal AI chatbota. Ale ani tady se nezastavil. Na nedávné konferenci Google I/O ukázala společnost další krok. Už nyní ale vzniká odpor a uživatelé se poohlížejí po alternativách. Jaké jsou?

Google je stále s obrovským náskokem nejvyužívanější vyhledávač na světě i přes záplavu reklamních odkazů a využití AI. Jak však stále více přitahuje především v druhé oblasti šrouby, lidé se začínají poohlížet po jiných možnostech, jak efektivně vyhledat na internetu věci, které potřebují.

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