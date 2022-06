GIF slaví 35 let, už tu ale s námi nemusel být

GIF (Graphics Interchange Format) nebyl s počítači od začátku, avšak dá se říct, že pomáhal formovat podobu webových stránek. Jen těžko byste před mnoha lety totiž mohli sledovat krátké animace, kdyby tento formát neexistoval. Vytvořen byl v roce 1987 (letos tak slaví 35 let své existence) vývojovým týmem společnosti CompuServe, který vedl Stephen Wilhite.

Jak GIF předešel WWW

Zatímco dnes pro připojení k internetu používáme služby poskytovatelů internetových služeb (ISP), před víc třemi desetiletími se nazývali poskytovateli online služeb (OSP). Tyto OSP společnosti určité skupině lidí nabízely připojení k online v době, kdy nebyl k dispozici komerční přístup k internetu. Uživatelé se přihlásili do svých příslušných služeb, aby se mohli dozvědět novinky, jak se vyvíjí trh s jejich akciemi, vyměnit si e-maily a další zprávy s ostatními uživateli OSP.

Byly to začátky internetu a historická doba pro výpočetní techniku. Stephen Wilhite a jeho tým v té době dostali poměrně těžký úkol – vytvořit rychle se načítající soubor s barevným obrázkem, který by bez velké prodlevy zobrazoval barevné obrázky pro burzovní tickery (označení akcie) a další informace.

První GIF byl statický obrázek

Podle dostupných informací byl prvním GIFem obrázek letadla. Statický obrázek letadla (mnoho publikací uvádí mylně, že animovaný). První verze GIFu animaci totiž nepodporovala. Ostatně to potvrzuje výtisk časopisu CompuServe Online Today, vydaný v říjnu 1987, konkrétně článek pojednávající o novém vzrušujícím formátu obrázku GIF. Na fotografii vedle je zachycen usmívající se Stephen Wilhite.

Článek o GIFu. Zdroj: Archive.org

Vlastnost animace byla GIFu dodána až později, konkrétně v roce 1989. V podstatě šlo o jakousi první jednoduchou kompaktní prezentaci. Původní formát sice mohl pracovat s více obrázky, ale až vylepšený formát podporoval jejich posun, prokládání a metadata. Tak byl vynalezen efekt prezentace. Přestože jde o technický zrod animovaného GIFu, není to to, čím animované GIFy udělaly díru do světa. Za to můžeme poděkovat vývojářům z Netscape Communications Corporation, společnosti, která stojí za webovým prohlížečem Netscape Navigator z devadesátých let. Ti totiž upravili GIF tak, aby vytvořili efekt smyčky, ve které se prezentace neustále opakuje.

Netscape Navigator 2.0, vydaný v roce 1995, tuto funkci podporoval, a dokonce ji předváděl přímo v rozhraní prohlížeče. V pravém horním rohu prohlížeče bylo umístěno malé logo Netscape, které animovalo padající hvězdy, kdykoli se načítala webová stránka. Odtud se animované GIFy téměř okamžitě rozšířily po celém World Wide Webu.

Definice GIFu hovoří o tom, že jde o grafický formát určený pro rastrovou grafiku. Používá bezeztrátovou kompresi LZW, na rozdíl například od formátu JPEG, který používá ztrátovou kompresi. GIF je tedy vhodný pro reprezentaci vektorových obrázků (nápisy, plánky, loga), protože zakreslené čáry nejsou rozmazány kompresí. GIF má však jedno velké omezení – maximální počet současně použitých barev barevné palety je 256 (8 bitů), v případě animace pak umožňuje využít odlišné palety 256 barev pro každý snímek. Toto omezení nemá formát PNG, který se hodí ke stejným účelům jako GIF a nabízí pro většinu obrazů výrazně lepší kompresi. Formát PNG však neumožňuje animace (ty umožňuje až APNG a MNG).

Zajímavost GIF se podle svého tvůrce má správně vyslovovat s měkkým G „džif“ (podobně jako používáme v případě výslovnosti „gin“). Drtivá většina uživatelů ho však vyslovuje s tvrdým G.

Renesance memů

Na samém začátku byly GIFy z velké části jen blikající nápisy – dost často typu „ve výstavbě“ umístěné na webových stránkách, objevovaly se také ve formě různých ikon jako blikající šipky a podobně. Postupně se vylepšovaly a prvním pozoruhodným raným virálním GIFem byl GIF „tancující dítě“, který byl velmi rychle všude sdílen – dokonce se objevil v populární televizní show Ally McBeal.

Následně se objevovaly různé hezké, ale i ošklivé animace využívající principy GIFu. Pokud jde o kvalitu, záleželo jen na tom, kdo si dal kolik práce. Ve velké míře se ujaly především v bannerové reklamě. Všudypřítomné blikající pozice ještě před několika lety nešlo přehlédnout. Ale jak se web postupně měnil, GIF začal upadat a řítit se do análů internetové historie. Počátkem poloviny 21. století byly GIFy, pokud jde o webový design, považovány za neuvěřitelně zastaralé. Navzdory tomu, že GIF roky strádal v relativní neznámosti, zaznamenal v roce 2010 oživení díky vypršení patentu a vzestupu kultury memů.

Pokud jste výraz mem dosud neslyšeli, potom vězte, že jste-li aktivní na internetu a zejména sociálních sítích, například Facebooku, tak ho používáte. Jsou to ta animovaná směšná videa, která lze vkládat do diskuze nebo jako zprávy. Internetové memy nejsou nic nového, existují roky, ale právě během posledních let se sdílení a remixování souborů GIF jako video memů skutečně rozmohlo. GIF se najednou ze zastaralé volby pro webový design z devadesátých let stal způsobem, jak sdílet vtipy nebo podtrhnout reakce do několika chytrých snímků zachycených z filmu, televizního pořadu nebo dokonce zprávy. GIFy se tak staly velkým byznysem díky oblíbené službě Giphy pro sdílení, kterou Facebook v roce 2020 získal za 400 milionů dolarů.

Domácí vynálezce

Vynálezce GIFu, tedy Stephen Wilhite, vydechl naposledy koncem letošního března. Umřel na covid. Podle tvrzení jeho manželky GIF vynalezl prakticky sám. Doma sám.

Pokud to tak opravdu bylo, klobouk dolů za jeho přínos a skromnost. Ať už bude další osud jeho vynálezu jakýkoli, i po 35 letech tu s námi nadále zůstává.