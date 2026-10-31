Rozpoznat ho umějí všechny generace stejně, klikají však jinak
Očekávání, že generace vyrůstající se smartphony v ruce automaticky prokoukne každý pokus o podvod, dostává v realitě trhliny. Mezinárodní průzkum Global State of Authentication od společnosti Yubico ukazuje, že schopnost odhalit phishingovou zprávu je napříč generacemi téměř totožná – úspěšnost se pohybuje kolem 45 až 47 procent.
Upozornění k datům
Jde o globální vzorek respondentů z 9 zemí (Spojené státy, Spojené království, Francie, Německo, Švédsko, Austrálie, Japonsko, Singapur a Indie). Česká republika v tomto konkrétním vzorku zastoupena nebyla.
Zatímco v samotném rozeznání hrozby si jednotlivé generace nemají co vyčítat, v chování zeje obrovská propast. Na otázku, zda za poslední rok nějakým způsobem interagovali s phishingem (což v metodice průzkumu znamená kliknutí na odkaz, otevření podvodné přílohy nebo odpověď na zprávu), odpovědělo kladně 62 % příslušníků generace Z, zatímco u mileniálů to bylo 51 %, u generace X 33 % a u baby boomers pouhých 23 %.
Vícefaktorové ověření nepozornost nezastaví
Zajímavým paradoxem je, že mladí lidé ve stejných průzkumech vykazují vyšší míru používání vícefaktorového ověření (MFA) na osobních účtech než starší ročníky, a přesto na podvody reagují nejčastěji.
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Jak ovšem dokládají čerstvá data z bezpečnostního reportu ESET Threat Report H1 2026, samotné technické zabezpečení uživatele nespasí v situaci, kdy útoky sázejí na propracované sociální inženýrství. Statistiky ukazují například 108% nárůst detekcí u triků typu ClickFix, které uživatele pod záminkou falešných chybových hlášení manipulují k okamžitému spuštění škodlivých skriptů, případně masivní vlnu tzv. quishingů (phishings skrytými v QR kódech).
Útočníci tak obcházejí ostražitost uživatelů rychlými a vizuálně důvěryhodnými léčkami bez ohledu na to, jaké bezpečnostní prvky jsou na zařízení aktivní.
Proč mladí klikají na phishing? Spěch a lákavá nabídka
Hlavními spouštěči, proč mladí lidé na podvody reagují, jsou podle analýz spěch, nedostatečná pozornost a falešný pocit bezpečí. Zatímco starší generace bývají vůči neznámým e-mailům podezřívavější, mladí se častěji pohybují na internetových bazarech nebo reagují na lákavé pracovní nabídky a brigády.
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Útočníci toho využívají – na bazarech typu Vinted či Bazoš se vydávají za kupující a pod záminkou platby přes kurýra posílají oběti na podvodné platební brány. K vyšší míře interakce přispívá také neustálé prolínání pracovních a osobních zařízení (tzv. BYOD), kdy uživatelé vyřizují citlivou komunikaci v rychlosti na mobilních telefonech.
Kdo naletí na podvod? V Česku přichází o nejvíc peněz někdo jiný
Častější klikání na podezřelé odkazy u mladých však automaticky neznamená, že by generace Z čelila nejvyšším finančním ztrátám. Podle statistik Policie České republiky nese největší finanční škody odlišná demografická skupina.
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Zatímco mladí se častěji nachytají na rychlé inzertní podvody, oběťmi sofistikovaných telefonních podvodů (falešní bankéři a policisté) bývají nejčastěji lidé ve středním a zralém věku. Průměrná škoda u těchto typů podvodů v ČR podle policejních evidencí dosahuje 744 000 Kč. Vyšší míra interakce u mladých v globálních datech se tak v české realitě netransformuje do nejvyšších peněžních ztrát, které nadále zasahují spíše zranitelnější či méně ostražité středy populace.
Mladým pomáhají jiné rady než jejich rodičům
Bezpečnostní doporučení je nutné přizpůsobit tomu, kde se nachází hlavní slabina dané věkové skupiny:
- Pro mladé a digitálně zdatné: Zpomalte a ověřujte informace mimo kanál (out-of-band verification) – pokud vám přišla podezřelá zpráva z firmy či e-shopu, ověřte si její pravost napřímo v oficiální aplikaci, nikoliv proklikem ze zprávy. Nespoléhejte slepě na to, že zapnuté MFA vyřeší veškerá rizika sociálního inženýrství.
- Pro rodiče a starší uživatele: Obyčejné pravidlo zní: v případě pochybností zavolejte zpět na oficiální číslo instituce, které si sami vyhledáte (nikoliv na číslo z SMS nebo z displeje volajícího). Banky ani policie nikdy nepožadují převod peněz na „bezpečné účty“.