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Nečekejte, že generace Z pozná phishing líp než vy. Kliká na něj častěji

Ivana Vaňkátová
  5:00

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Generace Z a phishing: Proč jsou mladí podvedeni častěji? | foto: Profimedia.cz

Mladí lidé jsou považováni za digitálně nejzkušenější generaci, která se v online světě pohybuje s naprostou samozřejmostí. Podle globálního průzkumu však v testech rozpoznání phishingu dopadají úplně stejně jako jejich rodiče – a s podvodnými zprávami navíc interagují téměř třikrát častěji. Proč technologická gramotnost před podvody nechrání a v čem spočívá hlavní paradox moderního zabezpečení?

Rozpoznat ho umějí všechny generace stejně, klikají však jinak

Očekávání, že generace vyrůstající se smartphony v ruce automaticky prokoukne každý pokus o podvod, dostává v realitě trhliny. Mezinárodní průzkum Global State of Authentication od společnosti Yubico ukazuje, že schopnost odhalit phishingovou zprávu je napříč generacemi téměř totožná – úspěšnost se pohybuje kolem 45 až 47 procent.

Upozornění k datům

Jde o globální vzorek respondentů z 9 zemí (Spojené státy, Spojené království, Francie, Německo, Švédsko, Austrálie, Japonsko, Singapur a Indie). Česká republika v tomto konkrétním vzorku zastoupena nebyla.

Zatímco v samotném rozeznání hrozby si jednotlivé generace nemají co vyčítat, v chování zeje obrovská propast. Na otázku, zda za poslední rok nějakým způsobem interagovali s phishingem (což v metodice průzkumu znamená kliknutí na odkaz, otevření podvodné přílohy nebo odpověď na zprávu), odpovědělo kladně 62 % příslušníků generace Z, zatímco u mileniálů to bylo 51 %, u generace X 33 % a u baby boomers pouhých 23 %.

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Vícefaktorové ověření nepozornost nezastaví

Zajímavým paradoxem je, že mladí lidé ve stejných průzkumech vykazují vyšší míru používání vícefaktorového ověření (MFA) na osobních účtech než starší ročníky, a přesto na podvody reagují nejčastěji.

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Jak ovšem dokládají čerstvá data z bezpečnostního reportu ESET Threat Report H1 2026, samotné technické zabezpečení uživatele nespasí v situaci, kdy útoky sázejí na propracované sociální inženýrství. Statistiky ukazují například 108% nárůst detekcí u triků typu ClickFix, které uživatele pod záminkou falešných chybových hlášení manipulují k okamžitému spuštění škodlivých skriptů, případně masivní vlnu tzv. quishingů (phishings skrytými v QR kódech).

Útočníci tak obcházejí ostražitost uživatelů rychlými a vizuálně důvěryhodnými léčkami bez ohledu na to, jaké bezpečnostní prvky jsou na zařízení aktivní.

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Proč mladí klikají na phishing? Spěch a lákavá nabídka

Hlavními spouštěči, proč mladí lidé na podvody reagují, jsou podle analýz spěch, nedostatečná pozornost a falešný pocit bezpečí. Zatímco starší generace bývají vůči neznámým e-mailům podezřívavější, mladí se častěji pohybují na internetových bazarech nebo reagují na lákavé pracovní nabídky a brigády.

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Útočníci toho využívají – na bazarech typu Vinted či Bazoš se vydávají za kupující a pod záminkou platby přes kurýra posílají oběti na podvodné platební brány. K vyšší míře interakce přispívá také neustálé prolínání pracovních a osobních zařízení (tzv. BYOD), kdy uživatelé vyřizují citlivou komunikaci v rychlosti na mobilních telefonech.

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Častější klikání na podezřelé odkazy u mladých však automaticky neznamená, že by generace Z čelila nejvyšším finančním ztrátám. Podle statistik Policie České republiky nese největší finanční škody odlišná demografická skupina.

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Zatímco mladí se častěji nachytají na rychlé inzertní podvody, oběťmi sofistikovaných telefonních podvodů (falešní bankéři a policisté) bývají nejčastěji lidé ve středním a zralém věku. Průměrná škoda u těchto typů podvodů v ČR podle policejních evidencí dosahuje 744 000 Kč. Vyšší míra interakce u mladých v globálních datech se tak v české realitě netransformuje do nejvyšších peněžních ztrát, které nadále zasahují spíše zranitelnější či méně ostražité středy populace.

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Mladým pomáhají jiné rady než jejich rodičům

Bezpečnostní doporučení je nutné přizpůsobit tomu, kde se nachází hlavní slabina dané věkové skupiny:

  • Pro mladé a digitálně zdatné: Zpomalte a ověřujte informace mimo kanál (out-of-band verification) – pokud vám přišla podezřelá zpráva z firmy či e-shopu, ověřte si její pravost napřímo v oficiální aplikaci, nikoliv proklikem ze zprávy. Nespoléhejte slepě na to, že zapnuté MFA vyřeší veškerá rizika sociálního inženýrství.
  • Pro rodiče a starší uživatele: Obyčejné pravidlo zní: v případě pochybností zavolejte zpět na oficiální číslo instituce, které si sami vyhledáte (nikoliv na číslo z SMS nebo z displeje volajícího). Banky ani policie nikdy nepožadují převod peněz na „bezpečné účty“.

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