Umělá inteligence od Googlu těží z Gmailu a vy budete taky

Služba Gemini se koncem minulého roku naučila využívat informace z Googlu. Dokáže tak vytáhnout aktuální data z aplikací YouTube, Hotely, Letenky, Mapy, Dokumenty, Disk či Gmail. V letošním roce došlo k dalšímu vylepšení a rovněž se objevila podpora dalších jazyků, včetně češtiny. Funkce v Gemini pracuje v rámci rozšíření. Zatím je omezena na vybrané aplikace z ekosystému společnosti Google, avšak prostřednictvím spolupráce poskytuje užitečnější odpovědi na dotazy a pokyny. Pojďme se podívat na užitečné fígly při využití s Gmailem.

Aktivace rozšíření

Propojení, respektive spuštění spolupráce mezi Gemini a aplikacemi není nikterak těžká. Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se do Gemini prostřednictvím účtu u Google (jinými slovy, stejně jako do Gmailu). Následně vlevo dole klikněte na Nastavení -> Rozšíření a vyberte, ke kterým Google aplikacím má mít chatbot přístup.

Nyní stačí do textového pole zadat vaši otázku, a to tak, že řeknete, ze které aplikace má informace získat. V tomto případě se používá jako povel „@“ + název aplikace. Pokud tak chceme učinit pro Gmail, potom je potřeba zadat „@gmail“. Pokud je vybrané rozšíření vypnuté, buď se zapne, nebo Gemini požádá o povolení zapnout ho.