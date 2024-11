Vyzkoušejte novou funkci Fotek Google a další tři užitečné triky

Část 1/2

Fotky Google je služba Googlu, která umožňuje ukládat, organizovat a sdílet fotografie a videa. Dalo by se říci, že jde o nekonečné fotoalbum, které máte vždy po ruce, ať už jste kdekoliv. Každým rokem dochází k jejímu vylepšování a dnes jde o užitečnou službu, nejen k zálohování fotografií a videí z mobilu. Má inteligentní vyhledávání, automaticky tvoří koláže, alba umožňuje sdílet, fotky upravovat atd. Nejnovější funkcí, kterou se naučila, je možnost zálohovat i fotografie a videa přímo z PC.

To se jistě může hodit v případech, kdy se fotí nejen mobilem, například digitálním fotoaparátem, ale i tehdy, kdy do fotoalba chcete z PC automaticky přidávat nějaké jiné snímky – například od někoho z rodiny apod. Funguje to přitom nejen pro počítače s Windows, ale i Mac OS. Zálohování ve Fotkách Google se totiž odehrává celé ve webovém prohlížeči. Není tedy zapotřebí žádný obslužný software, respektive stahovat a instalovat aplikaci do operačního systému, jak tomu je například u jiných cloudových služeb určených k synchronizaci nebo zálohování.

Po nastavení, které složky se mají zálohovat, dojde automaticky k zálohování souborů v nich. Vše nové, co bude po první záloze do složky přidáno, se následně automaticky uloží do služby Fotky Google, aniž byste museli něco dělat. Jde o přírůstkové zálohování, takže pokud byste z PC nějaké fotografie či videa vymazali, tak se nesmažou ze zálohy v cloudu. Což může být v některých případech vítané, jindy nikoliv. Jinými slovy, služba nepracuje na principu obousměrné synchronizace dat.

Ale pozor, Fotky Google soubory zálohují jen tehdy, pokud máte službu ve webovém prohlížeči otevřenou. Načtením služby dojde ke kontrole, zda se ve vybraných složkách nenacházejí nové soubory, a pokud ano, automaticky se provede jejich záloha. Proto je bohužel nutné pravidelně otevírat Fotky Google v prohlížeči na počítači, aby bylo možné přenést nové soubory. Je to jistá daň za absenci klasického klienta, nicméně pokud se službou pracujete, potom ji jistě používáte často a nemuselo by vám to vadit.

Jak zálohování aktivovat

Pro aktivaci zálohování stačí přejít na web Fotek Google a na levé straně kliknout na položku Nástroje. Na pravé straně následně na položku Zálohovat fotky z počítače.

Aktivace zálohování fotek z PC

V dalším okně klikněte na Nainstalovat aplikaci pro počítač. Dialogové okno browseru vás vyzve k instalaci doplňku a následně k udělení oprávnění.

Stažení doplňku do browseru

Nyní už stačí kliknout vpravo nahoře na položku Nahrát a zvolit Zálohování složek. Definujte si složky, které chcete zálohovat. Určit jich lze hned několik. Z tohoto místa lze zálohování složky (složek) taktéž i zrušit, nicméně jak jsme si řekli, již zálohované fotografie zůstanou ve službě Fotky Google i nadále (i pokud je z PC smažete). Pokud byste je chtěli odstranit, musíte tak učinit ručně. Mimochodem, všimněte si i dalších možností, jak do služby importovat fotky i odjinud.