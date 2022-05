Google zastavil připravovanou praktiku pro špehování, už chystá náhradu

V roce 2021 Google představil Federated Learning of Cohorts (FLoC), náhradu za léty používané cookies. Pocházela z pera iniciativy Privacy Sandbox, především prosazované jedním členem – společností Google. Šlo o návrh ochrany soukromí uživatelů na internetu, s možností zachovat předávání cenných dat inzerentům o zvyklostech uživatelů – např. co nakupují, vyhledávají atd.

FLoC měla být forma sledování založená na zájmech, která uživatele identifikovala na základě „kohorty“ (skupiny uživatelů vytvářené na základě zájmově podobných preferencí) a důraz byl kladen na to, že oproti systému postavenému na cookies třetích stran nebudou data uživatelů nikam posílána, ale zpracovávána přímo v internetovém prohlížeči.

Novinka čelila velmi silnému odporu různých společností, což se projevilo i na loňském zpoždění zavedení této techniky. Kritici z jiného sdružení, Electronic Frontier Foundation (EFF), tvrdili, že systém představuje další rizika pro ochranu soukromí, jako je usnadnění inzerentům, aby uživatele snadno identifikovali, a mohli tak odhalit informace o jejich demografických údajích, což by mohlo mít za následek vzestup diskriminačních cílených reklam.

Kvůli těmto obavám novou techniku většina browserů odmítla používat. A proto po několika měsících testování společnost Google oznámila (koncem letošního ledna), že oficiálně FLoC ukončila a místo toho se zaměří na Topics (témata), jež by po plánovaném zrušení podpory cookies v Chromu měla vydavatelům a zadavatelům reklamy umožnit cílení inzerce na základě zájmů uživatelů.

Věděli jste, že... Jistě jste si všimli, že téměř každá webová stránka se vás – když na ni vstoupíte poprvé – zeptá na cookies. Jde v Evropě o zákonné nařízení, kdy webová stránka musí zobrazit informace o tom, že chce sledovat vaše počínání na webu. Vy potom máte možnost stránku opustit, nebo případně vybrat, co konkrétně může sledovat.

Prostřednictvím Topics by váš webový prohlížeč měl umět určit vaše hlavní oblasti zájmu pro daný týden na základě vaší aktivity při prohlížení webů. Tyto zájmy budou uloženy lokálně v zařízení po dobu tří týdnů – poté budou smazány – a nebudou odeslány na žádný externí server, a to ani na servery společnosti Google. Když navštívíte web, budou s webem a jeho reklamními partnery sdílena pouze tři témata, která se pro vás budou vytvářet. Toto bude obsahovat jedno téma z každého týdne, a ne více. Navíc by uživatelé měli mít možnost témata mazat nebo plánovanou funkcionalitu zcela vypnout.

Google k novince dodává: „Ještě důležitější je, že témata jsou promyšleně vybrána tak, aby byly vyloučeny citlivé kategorie, jako je pohlaví nebo rasa. Protože Topics jsou vytvářena prohlížečem, umožňují lépe rozpoznat způsob, jak bude zacházeno s daty uživatelů pro sdílení, ve srovnání se sledovacími mechanismy, jako jsou soubory cookies třetích stran. Díky tomu obchodníci získají možnost, která není založena na skrytých technikách sledování, jako je identifikace prohlížeče, aby nadále mohli uživatelům zobrazovat relevantní reklamy“.

Způsob sbírání informací se soubory cookies (vlevo) ve srovnání s tématy...

Společnost Google se tak vrací k plánům nahradit soubory cookies třetích stran ne prostřednictvím FLoC, ale Topics. Témata fungují tak, že určí pět vašich zájmů, například „Fitness“ nebo „Cestování a doprava“ a na základě vaší webové aktivity, měřené zúčastněnými weby, ji bude sdělovat třetím stranám.

V současné době je v inzertní taxonomii Topics k dispozici asi 350 témat (ačkoli Google plánuje přidat kdykoliv další, a tak jich může být až několik tisíc). Topics jsou stále ve stádiu raného vývoje, nicméně Google slibuje, že náhradu za cookies třetích stran uvede už příští rok.

Myšlenka Googlu přidělovat témata uživatelům není úplně nová. Jak EFF zdůrazňuje, Google Privacy Sandbox už v roce 2019 zvažoval zavedení techniky PIGIN, jinak známé jako „Private Interest Including Noise“. Stejně jako Topics by fungovalo formou sdílení seznamu zájmů s inzerenty, ale už tehdy bylo poukazováno na to, že i tento způsob by mohl „sledovačům“ poskytovat poměrně hodně osobních informací o uživatelích, které by mohly být použity k tvorbě nebo rozšiřování vlastních uživatelských profilů.