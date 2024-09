Windows se zbavuje omezení, které po 30 letech nedává smysl

Dialogové okno pro formátování FAT32

Představte si počítačové úložiště jako velké skříně na dokumenty. Každý systém souborů, jako je FAT32, NTFS nebo exFAT, využívá jiný způsob, jak v těchto skříních uspořádat soubory. V roce 1996 Microsoft vytvořil způsob uspořádání – FAT32 – dovolil však do skříní uložit jen určité množství dokumentů. Až nyní, téměř po třiceti letech, upravil maximální množství ve skříni. Přestože se do ní vejde daleko více dokumentů – tak jak to dělaly jiné operační systémy. S formátem souborů FAT32 lze totiž využívat kapacitu až o velikosti 2 TB a maximální velikosti jednoho souboru je omezena na 4 GB.

Zajímavostí je, že s již zformátovaným oddílem FAT32 větším jak 32 GB však Windows pracovat umí. Proto pokud uživatelé Windows chtěli formátovat na FAT32 a používat veškerou kapacitu média, museli sáhnout po jiném způsobu uspořádání. Nebo médium připravit jinde. I když FAT32 už dávno nehraje velkou roli, celá řada zařízení s ním pracuje a některá dokonce primárně s ním. Proto je připravovaná změna společnosti Microsoft vítaná. Ačkoliv toto omezení bude ve Windows zrušeno, jeho původ a důsledky pro vývoj systémů souborů zůstávají zajímavou kapitolou v historii výpočetní techniky.

Proč omezení na 32 GB

V jednom deštivém čtvrtečním ránu koncem roku 1994, Dave Plummer – tehdejší programátor Microsoftu – vytvořil dialogové okno pro formátování médií ve Windows. V té době programátoři přenášeli miliony řádků kódu z uživatelského rozhraní Windows 95 do NT a dialog pro formátování byl jednou z oblastí, kde se Windows NT od Windows 95 natolik lišil, že museli vytvořit vlastní uživatelské rozhraní. Dave Plummer si na papír napsal všechny možnosti, které uživatel při formátování disku měl, jako například typ souborového systému, název, velikost clusteru, šifrování a tak dále.

Poté použil Visual C++ 2.0 a editor zdrojů, aby vytvořil jednoduché svislé okno se všemi těmito možnostmi, kde je uživatel musel vybrat. Nebylo to elegantní, ale mělo to stačit, dokud nepřijde hezčí uživatelské rozhraní. Toto dialogové okno nakonec přetrvalo dodnes. Stejně tak jako nastavení formátování FAT32 na maximální velikost oddílu 32 GB. Velikost přitom byla zvolena náhodně právě na 32 GB a tím došlo k omezení velikosti formátovaného FAT32 svazku pouze na 32 GB.

Ačkoliv je souborový systém FAT32 považován za zastaralý, zrušení omezení velikosti oddílů je vítanou zprávou pro všechny uživatele, kteří oceňují univerzálnost tohoto souborového systému. FAT32 si dlouho udržoval pozici nejkompatibilnějšího souborového systému, což usnadňovalo sdílení dat mezi různými operačními systémy a zařízeními. I dnes na něj někteří nedají dopustit. Rozšíření této možnosti otevírá nové možnosti pro organizaci a správu dat, zejména pro uživatele, kteří pracují s různorodým hardwarem.