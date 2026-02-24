Policie varuje uživatele WhatsAppu. Útoku podlehl i Bělobrádek či Topolánek

Autor:
  10:09
Na starý trik v novém hávu lákají podvodníci v triku s anketou, která se nově šíří i prostřednictvím komunikační sítě WhatsApp. Cílí na snahu pomoct svým přátelům či rodině a varuje před ním i policie.

Ukázka podvodné ankety | foto: Technet.cz

Různé ankety, kde si můžete údajně ověřit třeba své IQ nebo prostě jen vyjádřit svůj názor či někoho podpořit v hlasování, se mohou stát zdrojem problémů. Pokud se nenacházejí na důvěryhodné stránce, mohou působit problémy.

Rozhodně si raději ověřte, že vám odkaz na nějakou nestandardní věc opravdu zaslal váš známý či člen rodiny, nebo byl jeho účet napaden a rozesílá podvodné zprávy na všechny kontakty.

Chráněn není nikdo, jak popsali Novinky.cz, setkali se s útokem i známé osobnosti a politici jako Mirek Topolánek nebo Pavel Bělobrádek.

„Pokud vam muj whatsup posila hlasovni o ankete, vymazte to!!!!“ napsal podle serveru například na své kontakty Bělobrádek.

Jak útok probíhá

Konkrétní scénář takového útoku popisuje například kladenská policie.

„Pachatelé rozesílají zprávy, které na první pohled působí důvěryhodně – často se tváří jako žádost o hlasování v taneční, pěvecké nebo jiné soutěži. Součástí zprávy je odkaz, na který má příjemce kliknout. Právě tento krok je však klíčový. Po jeho otevření může dojít ke zneužití přístupových údajů a následnému ovládnutí WhatsAppového účtu oběti,“ píše policie na své stránce.

Ukázka podvodu s falešnou anketou, který se šíří například přes Whatsapp

Další krok spočívá v tom, že podvodníci z napadeného účtu rozešlou všem uloženým kontaktům zprávu s prosbou o půjčení peněz. Oběti pak tvrdí, že se nacházejí v naléhavé situaci a částku vrátí hned následující den. Policie podle svých zjištění udává, že zpráva často obsahuje konkrétní číslo účtu, kam mají být peníze zaslány.

„Stačí kliknout na odkaz, co přijde od kolegy, hlasovat a je to. Chvilka nepozornosti, protože on naletět přece nemohl. Pak ten bot 14 dní spal a včera začal rozesílat zprávy,“ popsala nám svou zkušenost jedna z obětí.

Problematické ale je, že útočníci již mají přístup k napadenému účtu a jeho uživatele od něj odříznou. Tomu může trvat i řadu dní, než prostřednictvím uživatelské podpory dané služby získá přístup zpět, pokud se mu to vůbec někdy povede. Do té doby tak nemůže reagovat na další zprávy, které mu třeba pošlete, abyste si zprávu ověřili, a musíte tak použít jiný kanál. Případně vám může odpovídat samotný útočník.

V případě uživatele, který Technet.iDNES.cz popsal své zkušenosti, útočník rozeslal asi 200 zpráv, než byl účet přímo zablokován WhatsAppem.

„V tu chvíli se změní obrazovka služby a objeví se informace, že je účet blokován. Vy pak máte možnost tlačítkem požádat o odblokování,“ popisuje oběť útoku, která následně poslala i e-mail na podporu služby, kde vše vysvětlila. Následující den jí byl přístup vrácen a WhatsApp byl odblokovaný a funkční.

Že je zneužití důvěry mezi přáteli a rodinou poměrně úspěšné, ukazují i data policie, z nichž vychází, že lidé v domnění, že pomáhají svému známému, odesílají částky v řádu desítek tisíc korun. V některých případech však škoda dosahuje i mnohem vyšších hodnot.

Počítačoví útočníci neodpočívají. Dejte si pozor i během zimní olympiády

Naše bezpečnostní složky varují, že se podobné případy již objevily v různých regionech České republiky a počet poškozených může dál narůstat. Vzhledem k relativnímu úspěchu tohoto útoku patří tento podvod v současnosti mezi časté formy internetové kriminality.

Jak se chránit?

  • Neklikejte na odkazy na hlasování v soutěžích, které vám přijdou prostřednictvím WhatsAppu, i když jsou zaslány z čísla známé osoby.
  • Pokud obdržíte žádost o půjčení peněz přes aplikaci nebo sociální síť, žádné finance neodesílejte bez předchozího ověření.
  • Nejbezpečnější je zavolat přímo dotyčné osobě a ověřit si, zda vás o půjčku skutečně žádá.
  • Nestačí odpovědět zpět ve stejné konverzaci – podvodník je schopen na zprávy reagovat a působit přesvědčivě.
  • Doporučujeme aktivovat dvoufázové ověření v aplikaci WhatsApp a dbát na zabezpečení svého telefonu.

Zdroj: Policie ČR

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

Prolomit stíhačku F-35 jako telefon? Co znamená výrok nizozemského ministra

Premium
Stíhací letoun Lockheed Martin F-35A při exhibičním letu na 55. Pařížské...

Američané si žárlivě střeží software svých neviditelných letadel, jež jsou závislá na externích datech. Bez podpory na dálku jim hrozí, že přijdou o značnou část svých schopností. Vynořila se však...

24. února 2026

KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

vydáno 24. února 2026

Smrt v tunelu: před 100 lety zahynuli tři dělníci při stavbě nové trati

Smrt v tunelu: před 100 lety zahynuli tři dělníci při stavbě nové trati

Budování nové železniční trati z Veselí nad Moravou do Nového Města nad Váhom přineslo před 100 lety, na konci února 1926, tragédii. Při výbuchu dynamitu v rozestavěném tunelu u Myjavy zemřeli tři...

23. února 2026  14:58

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je historik Prokop Tomek. Tématem jsou nové poznatky o...

Moskva podle nově nalezeného archivního záznamu z května 1983 fakticky postavila Gustáva Husáka před hotovou věc: sovětské raketové systémy středního doletu měly být umístěny i v Československu – bez...

23. února 2026

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

23. února 2026

Nabušený sleeper: zloděj si ho nevšimne, ale pod kapotou překvapí

Razer Blade 16

Obří výkon v notebooku byl dřív zejména pro hráče nebo velmi specifická použití. S nástupem lokálních modelů umělé inteligence bude velké množství výkonu, operační paměti a především grafické paměti...

23. února 2026

Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení

Apple logo

Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo...

22. února 2026

Microsoft ukázal skleněnou destičku. Má udržet 5 TB dat deset tisíc let

Skleněné médium projektu Silica se zapsanými daty.

Dívali jste se v poslední době na ceny úložišť SSD a HDD? Jejich cena vystoupala a i tak se má nadále snižovat jejich dostupnost. Projekt Silica společnosti Microsoft sice přichází s novinkou, která...

21. února 2026

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

20. února 2026

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Premium
Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014.

Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...

20. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

vydáno 20. února 2026

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.