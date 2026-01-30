Základní funkce Facebooku by měly i nadále zůstat zdarma. Mělo by navíc jít o nové předplatné a nikoli o rozšíření již existujícího předplatného Meta Verified, které poskytuje výhody tvůrcům obsahu a firmám, které mají na sociální síti svůj profil.
Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce
Nové placené funkce Facebooku
Spekuluje se, že testování nových placených funkcí na Facebooku může být reakce společnosti Meta na rostoucí náklady, které vynakládá na generativní AI. Magazín TechCrunch v té souvislosti připomíná například nedávný nákup firmy Manus. Za tu měla Meta zaplatit až dvě miliardy dolarů.
Manus se zabývá vývojem AI agentů. Ti na rozdíl od klasické generativní AI umějí samostatně plánovat, provádět a dokončovat úkoly v souladu s pokyny, které dostanou. A je to jedna z věcí, které by se za novým předplatným mohly schovávat. U Instagramu už například programátor Alessandro Paluzzi díky reverznímu inženýrství odhalil, že v aplikaci v budoucnosti přibude rychlá zkratka na Manus AI.
Stávající předplatná Facebooku
Facebook placené funkce nabízí už v současnosti. Jednou z nich je již zmíněná funkce Meta Verified, která nabízí pokročilé možnosti pro tvůrce obsahu.
Tou druhou je pak možnost zaplatit si používání aplikace bez reklam. Společnost Meta tak v roce 2023 reagovala na evropský zákon o digitálním trhu (DMA), podle kterého musí mít uživatelé možnost využívat aplikace a internetové stránky i bez nutnosti sdílení osobních údajů. Model „souhlas nebo platba“, který Meta využívá i u Instagramu, se v této podobě ovšem nelíbil Evropské komisi, která za něj společnosti loni vyměřila pokutu ve výši 200 milionů eur, a v brzké době se tak dočká úprav.
