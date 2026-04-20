1. Nastavte soukromí a omezte nechtěné kontakty
Facebook sice může sloužit k setkání po letech, ale zároveň otevírá dveře lidem, se kterými už nechcete mít nic společného. Pokud vás obtěžují zprávy od bývalých kolegů nebo vzdálených příbuzných, vyplatí se upravit viditelnost vašeho profilu. Pomocí tohoto odkazu si zobrazte stránku s nastavením soukromí.
Na pravé straně máte možnost si nadefinovat věci, jako kdo vám může poslat žádost o přátelství, kdo uvidí seznam vašich přátel, ale taky to, že pokud zná někdo vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, tak může od Facebooku na vás získat návrh ke spojení. Případně definovat, zda máte být dohledatelní i mimo něj – zobrazování informací z Facebooku ve vyhledávačích.
2. Určete okruh diváků pro své příspěvky
Při psaní nového příspěvku klikněte na rozbalovací nabídku pod svým jménem (text Přátelé), kde uvidíte aktuální nastavení soukromí, jako jsou Přátelé, Přátelé kromě, Veřejné atd. V tomto menu můžete snadno omezit viditelnost obsahu na konkrétní osoby nebo naopak vybrat přátele, kterým se tento příspěvek nemá vůbec zobrazit. Díky tomu lze mít kontrolu nad tím, jestli vaše fotky uvidí dva lidé, nebo celá vaše síť kontaktů.
V adresáři přátel si pro tyto účely můžete vytvořte vlastní seznamy kontaktů pomocí stejnojmenné volby, což vám usnadní sdílení v budoucnu. Tato funkce je ideální pro situace, kdy chcete obsah ukázat jen rodině nebo úzkému kruhu známých, aniž byste museli nastavení měnit u každého statusu zvlášť. Jednou definovaný výběr si aplikace navíc zapamatuje jako výchozí volbu pro vaše další příspěvky.