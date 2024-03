Facebook, Instagram i Messenger postihl masivní výpadek

Uživatelé hlásí výpadky i dalších sítí a služeb společnosti Meta, tedy Instagramu, Threads a Facebook Messengeru. Výpadek je zřejmě celosvětový, hlásí ho uživatelé v Evropě i ve Spojených státech. Výpadek se týká webového rozhraní, kde uživatele síť sama odhlásila z profilů a nechce je po zadání správných přihlašovacích údajů pustit zpět. Mobilní aplikace těchto sítí mají také problémy s přihlášením a aktualizací obsahu.

Server Down Detector, který hlídá výpadky velkých webů, hlásí přes 300 tisíc nahlášených problémů s přihlášením do sítě. Problémy přetrvávají od úterní půl páté odpoledne, zatím se je stále administrátorům sítí nedaří vyřešit. Problémy také hlásí i uživatelé platformy pro virtuální realitu Meta Quest, kterým se nejde přihlásit do uživatelských účtů.

Meta provozuje také chatovací službu WhatsApp, která v tuto chvíli jako jediná služba této společnosti funguje bez problémů. Stále není jasné, co za výpadkem sítí stojí, zda jde pouze o vnitřní chybu serverů společnosti Meta, nebo za něj může například hackerský útok.

Jde vám přihlásit se na sociální sítě Facebook a Instagram? Ano 1 %(96 hlasů) Ne 99 %(7004 hlasů)

Připravujeme další podrobnosti.