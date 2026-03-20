Boj se sociálními sítěmi. Jen sedmina Čechů uspěla při stížnosti na mazání

Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) si u agentury IPSOS nechala zpracovat studii o tom, jak se lidé z Česka potýkají s mazáním obsahu na sociálních sítích. Vyplývá z ní mimo jiné to, že za poslední rok byl obsah smazán 8 % Čechů.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Organizace CEDMO zveřejnila nový průzkum, který se zabývá mimo jiné tím, jaké mají uživatelé v Česku zkušenosti s mazáním některých příspěvků.

Průzkumu, který prováděla agentura IPSOS mezi polovinou ledna a začátkem února, se účastnilo 1 524 respondentů z Česka, podobný počet pak byl osloven v dalších osmi státech EU.

Mezi jeden z hlavních závěrů studie patří zjištění, že se se smazáním příspěvku na sociálních sítích setkalo na osm procent respondentů. Dvě procenta pak čelila dokonce smazání celého účtu.

V posledních letech byla přijata řada pravidel, která mají posílit postavení uživatelů vůči provozovatelům sociálních sítí a dalších velkých digitálních platforem.

Ze studie však vyplývá, že bude třeba ještě větší tlak na to, aby byla tato pravidla vynucována. Zhruba polovina uživatelů se proti smazání svého příspěvku odvolala, ale uspělo z nich jen 14 procent. Více než třetina odvolání (35 %) dopadla negativně a v 27 % případů byl výsledek nejasný.

Pomoci by s tím mohl Český telekomunikační úřad, kde si lze na chování internetových hegemonů stěžovat. Má pomáhat vynucovat nové evropské nařízení o digitálních službách (DSA), které dává provozovatelům velkých digitálních platforem nové povinnosti a uživatelům větší kontrolu nad chováním sociálních sítí, internetových tržišť a dalších velkých online služeb.

Smazali vám účet? Tady si můžete stěžovat nejen na Facebook a TikTok

Na začátku loňského prosince tak uložila Evropská komise společnosti X pokutu 2,9 miliardy korun za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle Nařízení o digitálních službách (DSA). Šlo tak o první pokutu uloženou v rámci aplikace DSA.

„Prosincovou pokutu ve výši 120 milionů eur pro platformu X za porušení povinností podle DSA, mimo jiné za klamavý design modré fajfky, nedostatečnou transparentnost reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky, zaznamenalo 32 % Čechů – ukazuje to, že lidé sledují zásadní kroky Komise, i když je povědomí o regulaci stále nízké,“ uvádí Ivan R. Cuker, sociolog a datový analytik CEDMO z Univerzity Karlovy.

„V době, kdy Evropská unie zpřísňuje pravidla pro velké online hráče, realita (nejen) českých uživatelů zůstává rozporuplná: zásahy platforem vůči nim jsou často nejasné, reakce vágní, ale dopady citelné,“ myslí si lidé z CEDMO.

Z dalších čísel vyplývá, že uživatelům z Česka nejčastěji, téměř ve čtyřiceti procentech, maže obsah přímo platforma – nejčastěji Facebook, Instagram a TikTok. V 16 % případů odstranil obsah jiný uživatel sociálních médií v roli moderátora či administrátora. Ve 45 % případů uživatelé nevěděli, kdo za odstraněním obsahu stál.

Nejčastěji mazané příspěvky se týkají politiky a osobních fotografií

Výzkumníci dále zmiňují, že nejčastějším důvodem pro odstranění obsahu je v Česku politika (24 %), následovaná tématy mezinárodních konfliktů a válek (8 %). Za satiru, vtip, názor nebo, jak uvádějí uživatelé, sdílení pravdy byl obsah smazán 5 % z nich.

Témata smazaného obsahu na velkých digitálních platformách.

Naopak například osobní fotografie byly důvodem smazání obsahu pouze u 2 % případů v Česku (pro srovnání v Polsku, kde výzkum také proběhl, se jednalo o nejčastější důvod smazání obsahu, a to u pětiny uživatelů – 20 %). 

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

20. března 2026

Boj se sociálními sítěmi. Jen sedmina Čechů uspěla při stížnosti na mazání

18. března 2026

