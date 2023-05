Státy řeší, co s umělou inteligencí. Jednotná regulace je zatím v nedohlednu

Jak chtějí státy regulovat umělou inteligenci Austrálie hledá podněty k regulaci. Vláda požádala hlavní australský poradní orgán pro vědu o radu, jak reagovat na AI, a zvažuje další kroky, uvedl 12. dubna mluvčí ministra průmyslu a vědy. Británie v březnu uvedla, že plánuje rozdělit odpovědnost za regulaci UI mezi své regulační orgány pro lidská práva, zdraví a bezpečnost a hospodářskou soutěž, místo aby vytvořila nový orgán. Čínský regulátor kyberprostoru již představil návrh opatření pro řízení generativních služeb AI a uvedl, že chce, aby firmy předkládaly úřadům bezpečnostní hodnocení předtím, než spustí nabídky pro veřejnost. Čína vytvořila alianci generativních předtrénovaných transformátorů neboli GPT, jejímiž účastníky jsou mimo jiné společnosti China Mobile a China Unicom. Aliance se bude zabývat podporou inkluzivních a bezpečných technologií umělé inteligence a bude usilovat o propojení vlády, akademické sféry a průmyslu. Evropská unie připravuje zákon o regulaci umělé inteligence, kterým se bude řídit každý, kdo poskytuje produkt nebo službu využívající umělou inteligenci. Zákonodárci navrhli klasifikovat různé nástroje AI podle vnímané míry rizika, od nízké po nepřijatelnou. Mezitím 12 zákonodárců EU vyzvalo světové lídry, aby uspořádali summit, na kterém by se našly způsoby, jak kontrolovat vývoj pokročilých systémů umělé inteligence, a uvedli, že se vyvíjejí rychleji, než se očekávalo. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, který sdružuje evropské národní orgány pro ochranu soukromí, uvedl, že zřídil pracovní skupinu pro ChatGPT, což je potenciálně důležitý první krok k vytvoření společné politiky pro stanovení pravidel ochrany soukromí v oblasti UI. Francie vyšetřuje možná porušení předpisů po stížnostech na ChatGPT poté, co byl ChatGPT v Itálii dočasně zakázán kvůli podezření z porušení pravidel ochrany soukromí. Francouzské Národní shromáždění v březnu schválilo používání videodohledu s umělou inteligencí během olympijských her v Paříži v roce 2024, přičemž přehlédlo varování skupin na ochranu občanských práv, že tato technologie představuje hrozbu pro občanské svobody. Irsko nyní hledá podněty k předpisům, které mají regulovat generativní umělou inteligenci, jako je ChatGPT. „Řídící orgány musí přijít na to, jak to udělat správně, než se vrhnou do zákazů, které opravdu neobstojí,“ řekl agentuře Reuters irský šéf pro ochranu osobních údajů. Itálie na měsíc zakázala přístup k ChatGPT. Španělsko vyšetřuje možná porušení předpisů na ochranu údajů ze strany ChatGPT. Zároveň požádalo unijní úřad pro ochranu soukromí, aby posoudil obavy o ochranu osobních údajů. Zdroj: Reuters