V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle klasického scénáře. Jejich běžný životní cyklus totiž skončil, i když je stále hojně využívaný systém. Microsoft běžným uživatelům v EU ale nabídl bezplatně prodlouženou ochranu na jeden rok. Hlavní podmínkou dalšího provozu zabezpečených Windows 10 je přihlášení systému do tohoto programu se zkratkou ESU.
Uživatelům Windows 10 již nějakou dobu vyskakuje upozornění na říjnové ukončení podpory. Microsoft doporučuje přechod na Windows 11, ale ne každý to chce, nebo kvůli nepodporovanému hardwaru může. Pro tyto všechny je určena nabídka rozšířených aktualizací zabezpečení (Extended security updates, ESU) na jeden rok do 13. října 2026.
Cesta k její aktivaci vede přes Windows Update. Do programu ESU se můžete zaregistrovat běžný uživatel až do jeho konce 13. října 2026. V počítači musí být přihlášen jako správce. Do nabídky Windows Update se dostanete nejrychleji, když na klávesnici zmáčknete tlačítko s logem Windows a začnete psát text „vyhledat aktualizace“, jakmile se v nabídce menu objeví, kliknete na něj a otevře se vám stránka příslušná stránka.
Zde nejdříve klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace, abyste zjistili, zda není potřeba ještě instalovat poslední záplaty. Podmínkou zapojení do ESU je totiž také to, že má zařízení nainstalované nejnovější aktualizace Windows.
Ve dvěma čárami vyhrazeném prostoru pod tlačítkem Vyhledat aktualizace byste také měli vidět, zda máte možnost přejít na Windows 11, nebo jestli máte možnost využít nabídku ESU. Pokud se vám ani jedna z možností nezobrazuje, pak již možná máte ESU aktivovanou nebo třeba provozujete Windows 11. Zároveň si můžete nechat zobrazit licenční podmínky.
Pokud si nejste jisti, jakou verzi operačního systému provozujete, najděte si v okně Windows update, v němž se stále pohybujeme, na položku „Build OS a informace o systému“. Otevře se vám okno „O aplikaci“ kde si odrolujete na konec a uvidíte edici i verzi Windows. K bezplatnému přihlášení se k ESU musí musí uživatel používat Windows 10 verze 22H2 Home, Professional, Pro Education nebo Workstations.
Asi největší změna v dalším používání Windows 10 čeká ty uživatele, kteří systém využívali s lokálním účtem. To již nebude možné, další podmínkou ESU je právě přihlášení uživatele v systému. Je sice možné se pak znovu odhlásit, ale po 90 dnech poté o tuto rozšířenou podporu přijdete. Přihlásit se a případně si vytvořit účet můžete v položce Účty v nabídce Nastavení.
Pokud jste přihlášeni a máte všechny aktualizace, můžete se pustit do zapojení do programu ESU. V okně Windows Update si klikněte na odkaz „Další informace o konci podpory“, který vede na stránku https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/end-of-support.
Zhruba uprostřed této stránky naleznete část s nadpisem „Dbejte na zabezpečení svého zařízení“ a v ní odkaz „Získejte rozšířené aktualizace zabezpečení“. Na ten klikněte.
Tím se dostanete znovu do Windows update s otevřenou možností registrace. Zde klikněte na tlačítko Další.
Na následující stránce pak již stačí jen kliknout na tlačítko Zaregistrovat.
Tím je vše dokončeno. Pokud by se objevil nějaký problém, zkuste restartovat počítač nebo se obrátit přímo na podporu Microsoftu.
