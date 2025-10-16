Jak se přihlásit k prodloužení podpory Windows 10 krok za krokem

Autor:
V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle klasického scénáře. Jejich běžný životní cyklus totiž skončil, i když je stále hojně využívaný systém. Microsoft běžným uživatelům v EU ale nabídl bezplatně prodlouženou ochranu na jeden rok. Hlavní podmínkou dalšího provozu zabezpečených Windows 10 je přihlášení systému do tohoto programu se zkratkou ESU.
V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle... Uživatelům Windows 10 již nějakou dobu vyskakuje upozornění na říjnové ukončení... Cesta k její aktivaci vede přes Windows Update. Do programu ESU se můžete... Zde nejdříve klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace, abyste zjistili, zda... Ve dvěma čárami vyhrazeném prostoru pod tlačítkem Vyhledat aktualizace byste... Pokud si nejste jisti, jakou verzi operačního systému provozujete, najděte si v... Asi největší změna v dalším používání Windows 10 čeká ty uživatele, kteří... Pokud jste přihlášeni a máte všechny aktualizace, můžete se pustit do zapojení... Zhruba uprostřed této stránky naleznete část s nadpisem „Dbejte na zabezpečení... Tím se dostanete znovu do Windows update s otevřenou možností registrace. Zde... Na následující stránce pak již stačí jen kliknout na tlačítko Zaregistrovat. Registrace počítače s Windows 10 do programu ESU

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Letecká společnost připravuje tryskáč bez oken. Je jasné, co je nahradí

Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem soukromého tryskového letadla Phantom 3500, který se od konkurenčních strojů liší jedním důležitým prvkem – nemá okna....

Syrová krása. Eritrejská železnice ukazuje na rozvoj země v době koloniální

Africká Eritrea se těšila bouřlivému rozvoji v době, kdy byla italskou kolonií. Stavěla se města ve vnitrozemí, rozvíjela se průmyslová výroba a v neposlední řadě se mocně budovala dopravní...

Odpovídáme na pět nejčastějších otázek kolem screenshotů Filipa Turka

Poučka, že co se na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí, dostává v posledních dnech nový rozměr. Screenshoty příspěvků a komentářů ze sociálních sítí, které by podle zdrojů Deníku N měly být z...

Inženýři z Googlu dělají nesmyslné klávesnice, které byste nejspíš nechtěli

Na stránkách japonského týmu se pravidelně ukazují velice podivné periferie. Je to tradice už řadu let, kdy se objevují modely bláznivé klávesnice v rámci aprílových žertíků, byť od roku 2021 se...

Prohlédněte si první kloubové tramvaje z tramvajové velmoci Československo

Československo bylo svého času titulováno i jako tramvajová velmoc, a to díky rekordní výrobě tramvaje T3. Z legendární té trojky částečně vycházely kloubové tramvaje K1, K2 a K5, na které se zběžně...

Klid duše i pohodlí. Tuto „krabičku“ by měl mít doma každý

Pláč, slzy, vztek. Přijít o nenahraditelná videa, fotky, dokumenty, rozpracované projekty nebo třeba uložený herní pokrok může být bolestivá zkušenost, přitom jí lze snadno předejít. Přinášíme pět...

16. října 2025

Jak se přihlásit k prodloužení podpory Windows 10 krok za krokem

V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle klasického scénáře. Jejich běžný životní cyklus totiž skončil, i když je stále hojně využívaný systém. Microsoft běžným...

16. října 2025

Beneš v Locarnu hrubě podcenil Německo. Hitler později smetl dohody ze stolu

Před 100 lety skončily práce na takzvaných locarnských dohodách o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Německo, Francie a Belgie se v Rýnském garančním paktu zavázaly, že nebudou měnit své...

16. října 2025

Apple ukázal nová Pro zařízení. A použil v nich zatím neviděný čip

Apple ve středu uvedl novu generaci nejvýkonnější řady svých notebooků a tabletů. V rámci 14" MacBooku Pro a iPadu Pro si zároveň společnost odbyla i premiéru zbrusu nové generace čipu M5, který má...

15. října 2025  17:46

Jako by se člověk dožil 750. Vědci odhalili záhadu dlouhověkosti rypošů, dá se využít u lidí?

Podivní tvorové z východní Afriky prosluli svou dlouhověkostí. Proti jiným hlodavcům stejné velikosti žijí extrémně dlouho. Biologové teď možná zjistili, jak to dělají.

15. října 2025  9:02

Syrová krása. Eritrejská železnice ukazuje na rozvoj země v době koloniální

Africká Eritrea se těšila bouřlivému rozvoji v době, kdy byla italskou kolonií. Stavěla se města ve vnitrozemí, rozvíjela se průmyslová výroba a v neposlední řadě se mocně budovala dopravní...

15. října 2025

Už to začíná. AI agenti za nás začnou nakupovat již v prosinci

Premium

Generativní umělá inteligence není dokonalá, ale velice dobře, ba až výborně již zvládne mnoho úkolů. A prý by toho mohla zvládnout ještě více, třeba za vás nakoupit. A to včetně placení. Vše je...

15. října 2025

Poslední let druhé generace Muskovy lodi Starship byl úspěšný

V noci na úterý proběhl již jedenáctý testovací let obrovského systému Starship, který se skládá z nosiče SuperHeavy a lodi Starship. Společnost Elona Muska SpaceX při něm použila poslední model 2....

14. října 2025  8:34

Letecká společnost připravuje tryskáč bez oken. Je jasné, co je nahradí

Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem soukromého tryskového letadla Phantom 3500, který se od konkurenčních strojů liší jedním důležitým prvkem – nemá okna....

14. října 2025

Odpovídáme na pět nejčastějších otázek kolem screenshotů Filipa Turka

Poučka, že co se na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí, dostává v posledních dnech nový rozměr. Screenshoty příspěvků a komentářů ze sociálních sítí, které by podle zdrojů Deníku N měly být z...

14. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zázrak v Andách změnil svět. Let 571 psal dějiny lidské vůle

Nehoda z roku 1972 se od těch ostatních v seriálu iDNES.cz odlišuje. Tragická událost a její následky víc než cokoli jiného ukazuje na nezlomnost lidského ducha. Zřícení letounu se 45 lidmi na...

13. října 2025  10:01

Tato myš má vibrující tlačítko. Nová funkce doplnila fungující celek

Počítačové myši Logitech řady MX Master mají své příznivce jak v řadách uživatelů na PC s Windows, tak i na těch s operačním systémem macOS. Není určená pro hráče, ale je vyladěna pro práci. Nově...

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.