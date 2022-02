Šmírování Muskova letadla vyústilo v tahanici o teslu, peníze i stáž

Zajímavý spor mladého programátora a aktuálně nejbohatšího muže světa publikum na internetu nadšeně sleduje už od konce loňského roku. Případ však stále nemá jasnou dohru. Obě strany totiž vyčkávají, kdo dřív couvne. Jak a čím tato poněkud neobvyklá tahanice začala?

Twitterový profil s názvem Elon Musk’s Jet (@ElonJet) sleduje přes 360 tisíc lidí. Ačkoliv jej založil devatenáctiletý student Jack Sweeney, obsah účtu plní automat (bot), který má jediný úkol: nahlašovat polohu letadla nejbohatšího muže světa, majitele automobilky Tesla či zakladatele SpaceX, Elona Muska. Všichni tak mohou vědět, odkud a kam miliardář letí, jak dlouho mu to bude trvat plus vidí aktuální fotografii polohy na mapě.

Sweeney vlastní celkem hned několik podobných profilů na Twitteru, které fungují prakticky stejně jako ElonJet. Některé sledují privátní letadla dalších miliardářů a celebrit, jiné zase trasují letadla patřící SpaceX či NASA. Zajímavý je například ten, který zaznamenává pouze letadla vysílající nouzový squawk kód. ElonJet je však ten zdaleka nejpopulárnější. A to natolik, že si jej všiml právě i sám Elon Musk, který je na Twitteru se svými 73 miliony sledujících uživatelů hodně aktivní.

Sweeneyho nejspíše šokovalo, když mu na konci loňského roku přišla soukromá zpráva přímo do Muska: „Můžeš to smazat? Je to bezpečnostní riziko … Nelíbí se mi představa, že mě nějaký cvok zastřelí.“ Sweeney se v tu chvíli dostal do záviděníhodné pozice. Co se takhle nechat miliardářem uplatit? A proto mu odepsal: „Ano, ale bude tě to stát Teslu Model 3.“

Musk se však nenechal odradit a v konverzaci pokračoval. Ptal se Sweeneyho, kolik mu jeho boti na Twitteru vydělávají, na což Sweeney odpověděl, že méně než 20 dolarů měsíčně (asi 420 korun). Poté přišla nabídka: pět tisíc dolarů (100 tisíc korun), když profil smaže. A pomůže tím miliardáři ke snížení rizika, že by jej sledoval někdo, kdo mu chce ublížit.

„Je nějaká šance, že by tam byla jedna nula navíc? Pomohlo by mi to zaplatit studium na vysoké škole a taky bych si mohl dovolit nové auto,“ opáčil Muskovi Sweeney. Také navrhl, že by mu místo toho stačila i stáž v Muskově firmě. Miliardář mu slíbil, že se nad tím zamyslí. Teenager však doposud od Muska žádné peníze ani práci nedostal a profil se sledováním Muskova letadla je stále aktivní.

Chytrý Twitter bot

Běžné lety s přepravou pasažérů či zboží můžete jednoduše vyhledat pomocí služeb, jako je například Flightradar24. I kdyby zde letadlo nejbohatšího muže světa bylo speciálně označené, asi by se vám nechtělo každý den zapínat aplikaci a hledat jej. Sweeneyho automatizace na Twitteru to udělá za vás, a ještě kvůli tomu ani nemusíte opustit sociální síť.

Muskovo letadlo, stejně jako jiná podobná, ovšem nemůže každý sledovat jen tak, a to ani s pomocí Flightradaru24. Tedy technicky může, ovšem nemá jej jak identifikovat. Letadlo se totiž nachází na seznamu LADD, který znemožní přístup k části nebo i všem informacím o daných letech. Muskovo letadlo sice vidíte na mapě, jelikož všechna letadla svým transpondérem musí hlásit aktuální pozici, ovšem neznáte označení letadla ani to, odkud a kam letí.

Jack Sweeney @JxckSweeney New Twitter Bot Accounts Grant Cardone - @CardoneJet Mark Zuckerburg - @ZuccJet Mark Cuban - @MCubansJets All accounts here https://t.co/BbfTatWmeX oblíbit odpovědět

Sweeney proto musel zapojit do automatizace i předvídání dat. Například podle rychlosti letu a výšky, ve které se nachází, je schopný jeho bot sám rozpoznat, zda letadlo přistává či vzlétá. Podle těchto informací je tak na profilu ElonJet možné určit místo odletu i příletu. Letadlo se zkrátka neztratí z dohledu.

Autor tohoto populárního profilu na Twitteru měl k této činnosti ideální předpoklady. Jeho otec pracuje v letectví a Sweeneyho už odmalička bavilo sledovat letadla. Ve své práci proto mohl spojit odborné znalosti svého otce, které mu pomohly rozluštit hádanku skrytých informací o privátních letadlech a nabídl je všem, kdo o ně mají zájem.

Dostane teslu, nebo ne?

Po (zatím) neúspěšném vyjednávání s Elonem Muskem přišla Sweeneymu další nabídka, tentokrát však od majitele půjčovny aut Autonomy. Ten mu výměnou za smazání profilu sledujícího miliardářovo letadlo nabídl Teslu Model 3 k zapůjčení na tři roky zdarma. Sweeney však i tuto nabídku odmítl se slovy, že chce vlastní auto a nemíní ho za tři roky zase vracet. A znovu připomenul, že kdyby skutečně teslu dostal, profil smaže.

Scott Painter @TheScottPainter Hey @JxckSweeney, I DO NOT have a dog in this fight BUT ☝️ if what you *really* want is a Tesla Model 3 - I DO have one that you can drive! Want to make a trade? Here is the offer. Shut down @ElonJet et al IN EXCHANGE @Drive_Autonomy will give you a Model 3 subscription ‍♂️ oblíbit odpovědět

Není úplně jasné, zda si dotyčný nechtěl ze Sweeneyho jen vystřelit. Pod původní tweet totiž dodal, že by mu automobil dorazil se sledovacím softwarem.

Naděje, že by autor profilu ElonJet přeci jen teslu získal, však v posledních dnech opět vzrostly. Ovšem poněkud obskurní metodou. Objevila se totiž nová parodická kryptoměna s názvem ElonJet Coin, jejíž tvůrci slibují, že pokud tržní hodnota této digitální měny dosáhne 10 milionů dolarů (212 milionů korun), teslu Sweeneymu koupí.

Se vznikem kryptoměny ElonJet Coin údajně nemá Sweeney nic společného, její profil na Twitteru dokonce sám Elon Musk zablokoval. Miliardář přitom obskurní kryptoměny na Twitteru v minulosti rád propagoval, což mnohokrát nadělalo na světových trzích slušný poprask.

Sweeney každopádně celou tuto bitvu už sleduje spíše s nadhledem a dodává, že nechce v budoucnu nabídku na 50 tisíc dolarů výměnou za smazání profilu měnit. Stačí, aby se mu Musk znovu ozval a plácnou si.