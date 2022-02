Prohlížeč Microsoftu pomalu dospěl. Osm funkcí, které byste neměli minout

Microsoft Edge a Google Chrome ukazují, že když dva dělají to samé, a začínají na stejném jádře, tak výsledek může být zcela jiný. A uživatelé si toho začínají všímat. Jak ukazují statistiky, zatímco podíl Chrome na počítačích v celosvětovém měřítku mezi všemi prohlížeči klesá, Edge roste. Má dokonce nakročeno stát se do několika týdnů světovou dvojkou. Samozřejmě pozice jedničky je pro něj ještě daleko, ale historie už pamatuje nejeden rychlý pád prohlížečů (Netscape vs. IE a IE vs. Chrome).

Edge, který byl představen pro Windows 11 je nejen svižný pomocník, ale naučil se ctít soukromí a dělá surfování bezpečnější. Jeho užitečně přizpůsobitelná domovská stránka, funkce skupin, vestavěný nástroj pro snímání obrazovky, svislé karty či čtení nahlas jsou jen některé z jeho atraktivních funkcí. Podívejte se na důvody, proč zvážit jeho použití.

1. Vzhled, který stojí za to

Stejně jako každá aplikace ve Windows 11 má i Edge nový vzhled. Ještě více používá prvky grafického uživatelského rozhraní Windows nazývaného Fluent. Například rozbalovací kontextová nabídka nyní obsahuje akrylový poloprůhledný vzhled. Další vítaný grafický prvek se nazývá Mica, který mění vzhled na základě barvy okna nebo plochy za ním.

2. Usnadnění přidávání doplňků

Ve Windows 11 se rozšíření a doplňky, jako jsou motivy, již nestahují z Microsoft Store, ale v galerii na speciální webové stránce. Přitom lze stále používat doplňky z obchodu Chrome. Instalované doplňky přitom můžete zobrazit nebo skrýt na horní liště nástrojů prohlížeče a zvolit, zda mají být aktivní, když používáte anonymní procházení InPrivate (v nich je dobré je zakázat, protože většina z nich má přístup ke všem vašim aktivitám při procházení, ať už rozšíření v tu chvíli používáte nebo ne). Možnost rozšíření zobrazit vaši aktivitu při prohlížení můžete změnit na stránce Spravovat rozšíření.

3. Vylepšené možnosti ochrany osobních údajů a ukládání hesel

Edge nabízí jasně dané možnosti ochrany osobních údajů. Na druhou stranu čím bezpečnější a soukromější úroveň soukromí zvolíte, tím méně funkcí z webů získáte. Ačkoliv všechny populární prohlížeče obsahují správce hesel, možnost ukládání by měla být na vysoké úrovni. Edge toto ctí dokonale, a navíc umožňuje ukládat informace o kreditních a debetních kartách a nyní také ukládat a synchronizovat všechny podrobnosti včetně CVC pro on-line nákupy v jakékoli instanci Edge, kterou používáte. Přestože jsou informace během synchronizace šifrovány, tak největší nebezpečí plyne z možnosti zneužít je někým, kdo si k němu sedne. Takže zamykejte svůj počítač, pokud ho necháváte bez dohledu.

4. Webové stránky ve skupinách

Nástroje pro organizování zdrojů existují již dlouhou dobu, ale vestavěná funkce skupin je jednou z nejjednodušších a nejužitečnějších, jakou můžete použít. Pokud potřebujete mít otevřeno více zdrojů (stránek) k různým tématům (diplomová práce, projekt, tvorba strategického plánu apod.) a bude vše jen v kartách vedle sebe, tak se v nich snadno ztratíte. Tvorba a přidání stránky do skupin je přitom záležitostí jednoho kliknutí. Označovat je možné i více karet a přidávat je do skupin hromadně. Navíc pokud potřebujete, můžete přidat i své poznámky. Export lze udělat do aplikací Word, Excel, OneNote nebo Pinterest. Sbírky se synchronizují se všemi vašimi zařízeními přihlášenými s Edge.

5. Jiné přepínání a svislé karty

Je pravdou, že možnost připnout karty, vytvářet skupiny, ale třeba i používat řazení do svislých karet je k dispozici už nějakou dobu. Další zdánlivě jednoduchou, ale užitečnou akcí může být přepínání otevřených karet pomocí Alt + Tab. Možná by se mohlo zdát, že přijdete o možnost se takto přepínat i mezi okny, ale pokud při použití podržíte klávesu Alt, máte možnost přeskočit na jiné okno. Navíc barevně odlišené skupiny karet přinášejí další výhodu. Klepnutím na název skupiny, skupinu sbalíte nebo rozbalíte, a tak se můžete soustředit na jiné karty. A konečně svislé karty jsou velkou pomocí pro ty, kteří mají tendenci nechávat příliš mnoho otevřených karet. Když je máte naskládané podél levé strany, dají se díky delším nápisům snadněji identifikovat, na rozdíl od nerozlišeného moře drobných karet při klasickém použití.

6. Režim čtení nahlas

Mimořádně užitečnou funkcí – a takovou, který snad jiný prohlížeč nemá – je funkce číst nahlas. Ano, Firefox, Opera a Safari disponují funkcí pro přehledné čtení, ale Edge dokáže přečíst text nahlas překvapivě přirozeným hlasem. Funkce zvýrazňuje a automaticky posouvá text, aby pomohla těm, kteří mají potíže se čtením.

7. Zachyťte celé stránky

Dalším pomocníkem je nástroj zachycení webu. Umožňuje vybrat oblast webové stránky a pohodlně pořídit snímek obrazovky. Avšak jeho nejlepším trikem je to, že dokáže zachytit celou webovou stránku automatickým posouváním dolů – jinými slovy ji odskroluje za vás a pořídí snímek celé stránky, nejen viditelné části (to klávesa Print Screen neumí). Po sejmutí lze snímek obrazovky označit perem nebo jej přidat do skupiny karet.

8. Další potěšující drobnosti

Microsoft dává mnohem více důvodů, proč používat nový prohlížeč Edge ve Windows 11, kromě těch velkých, které jsme již zmínili, tu jsou takové, které u nás zatím nejsou k dispozici, nebo nedávají smysl z důvodu chybějících návazných služeb. Jsou tu i další drobnější, které také zvyšují produktivitu. Pomocník, který by mohl zajímat nejen studenty, se jmenuje řešitel matematických úloh. Přímo na obrazovce umožňuje vybrat zadání k řešení nebo úlohu zadat pomocí klávesnice. Pomáhá řešit jednoduchou aritmetiku, ale i pokročilou algebru, trigonometrii a další úlohy.

Tlačítkem výkon můžete přepnout prohlížeč do energeticky úsporného režimu, což se hodí v případě, kdy používáte notebook na baterii a potřebujete šetřit její kapacitu. V nastavení tohoto pomocníka jsou navíc dostupné další volby, které mohou prodloužit dobu použití notebooku na baterii.

Některé podniky vytvořily webové aplikace pro interní použití zaměstnanců a stále jsou tak odkázány na využívání Internet Exploreru. Pokud máte Edge s Windows 11, můžete se přepnout do režimu, který napodobuje používání Internet Exploreru pro tyto starší aplikace, aniž byste museli tento webový prohlížeč skutečně otevírat. Tento režim však musíte povolit v nastavení a restartovat prohlížeč. Když načtete web, který chcete, aby běžel v „Internet Exploreru“, zvolte Znovu načíst v režimu Internet Explorer. Edge navíc umožňuje uložit seznam stránek, které chcete v režimu automaticky otevřít.