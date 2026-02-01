1. Když adresa působí neprofesionálně nebo zastarale
Většina z nás si e-mail zakládala jako teenager – a je to znát. Přezdívky z herních fór, narážky na oblíbené seriály nebo kreativní kombinace slov (např. kralicek.azurit67@ma-il.cz), které dávno ztratily význam nejsou výjimkou. To všechno může být problém v okamžiku, kdy adresa začíná fungovat jako osobní profesionální vizitka. Ať už hledáme práci, komunikujeme s klienty nebo jen potřebujeme působit důvěryhodněji, starý e-mail může podkopávat profesionální obraz.
Vizuálně čistá, srozumitelná adresa, ideálně se jménem a příjmením, má úplně jinou váhu. Mimochodem, s příchodem potomka na svět, je vhodné mu rovnou osobně znějící e-mailovou adresu (např. složenou ze jména a příjmení – ne familiární) založit a předat třeba někdy později.
Ne vždy je třeba zakládat zcela novou čistou schránku. Například Google připravuje možnost, aby alternativní adresy na Gmailové doméně @google.com byly napojené na jiný účet uživatele. Mělo by to pak jít prostřednictvím nabídky na stránce http://myaccount.google.com, kde přejdete do sekce Osobní údaje → E-mail → E-mail účtu Google → Změnit e-mail účtu Google.
2. Když objem spamu přerůstá
Každá adresa se časem objeví v databázích, které končí v rukou spammerů. Pokud tedy i vám denně přistávají desítky nevyžádaných e-mailů, začínají „mizet“ důležité zprávy kdesi v záplavě balastu a filtry už situaci nezvládají, může být čistý start mnohem efektivnější než nekonečný boj. Někdy to jednoduše není o tom, že bychom udělali chybu – jen se e-mailová adresa stala příliš „provařenou“.