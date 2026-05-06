Události posledních několika pár let ukazují, že to, co bylo dříve samozřejmé, nemusí rychle platit a že to, co bylo dříve nepředstavitelné, se snadno může proměnit v realitu. Mít data v cloudu znamená, že se někdo profesionálně stará o jejich dostupnost a bezpečnost. Jenže, co když by někdo z nějakých pohnutek „cvakl vypínačem“ a data zmizela? Přinášíme návod, jak si je stáhnout zpět do vlastní zálohy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A rozhodně to nebereme jako strašení. Jen si myslíme, že mnohdy jediné exempláře i několika desetiletí dokumentů, fotek a videí možná není ideální nechat na jedné službě mnohdy spravované firmou řízenou na druhé straně světa. A že mít offline zálohu na nějakém vlastním externím disku nebo NASu nemůže ublížit.
V případě samostatných cloudových úložišť, jako je třeba dropbox, je postup triviální. Nainstalujete si příslušnou aplikaci (nebo ji nejspíše již máte) a a vybraná data si stáhnete na lokální úložiště. Dropbox nabízí i hromadné označení více souborů, které pak zabalí do ZIP archivu. Na 2GB úložišti jsme měli 5GB dat (po vypršení bonusové kapacity), screenshot je po stažení a vyčištění – a export i stažení trvalo chvilku.
Podobně lze pracovat s úložištěm Microsoft OneDrive. S webovým rozhraním (na obrázku) moc nepochodíte (neumí hromadné označení).
V synchronizační aplikaci ve Windows můžete v sekci rozšířených nastavení zvolit „stáhnout všechny soubory“, díky čemuž stáhnete celý obsah úložiště.
Složitější to může být u Googlu, kde mnozí vedle samotného úložiště využívají i spoustu dalších služeb a v nich mají uložená data. Na to pamatuje služba Google Takeout, která exportem dat provede a data ke stažení připraví.
Sami si zvolíte, které věci vás zajímají a co tedy chcete stáhnout. My jsme zvolili vše ze služeb Disk, Fotky...
... Diktafon, Mail a Kontakty.
Dále si vyberete, jak chcete data doručit. Zvolili jsme „odkazy do mailu“, ale příště bychom šli asi cestou „uložit do služby Disk“, případně podobná nabídka s externími službami Dropbox nebo Box. Jen je na to potřeba mít dost prostoru. A vyberete si, zda má jít o jednorázový export, nebo má být připravován každé dva měsíce.
Data budou poskládána do souborů ZIP nebo TGT, jejichž velikost si můžete vybrat v rozmezí 1, 2, 4, 10 a 50 GB. My jsme stahovali 970 GB, takže jsme zvolili 50GB balíčky.
Proces přípravy dat může trvat i několik dní, v našem případě bylo druhý den hotovo.
Odkaz doručený do e-mailu vás dovede na stránku s ověřením uživatele a poté na seznam souborů. A tady je první zádrhel. Stahovat to po jednom v prostředí prohlížeče se nám nechtělo a nedařilo se nám najít download manager, se kterým by to šlo pohodlně a hromadně – už jen proto, že jsme jim nechtěli dát přihlašovací údaje ke Google účtu.
Nejlépe se nám osvědčil Neat Download Manager s jeho rozšířením do Chromu. Hromadné stahování se ukázalo jako problematické...
... protože někdy končilo nezdarem. Neptejte se proč, internetová přípojka byla velmi stabilní. Nicméně po jednom se to postupně podařilo.
Pozor na fakt, že jeden soubor se můžete pokusit stáhnout jen 5× (a každé umístění do download manageru se počítá) a že odkazy mají platnost jen týden.
Stažené soubory si můžete nechat jako zálohu tak, jak jsou, nebo je rozbalit – na logiku rozdělení souborů mezi ZIPy jsem nepřišel, ale prostě je postupně rozbalíte do jednoho adresáře. Rozbalování je nejrychlejší v rámci interního SSD, na to externí pak přenášejte až výsledek. Na takovéto externí SSD to bude za chvíli, na klasický externí disk trvala naše porce dat asi dvě a půl hodiny. Jen je škoda, že metadata k fotografiím (klasické JPEG) jsou zvláště v JSON souborech.
Podobným způsobem můžete získat data z iCloudu společnost Apple, zde je k tomu určena stránka Data a Soukromí.
I zde si vyberete z velké nabídky souvisejících služeb, která data vás zajímají.
My jsme vybrali obsah iCloud Drive a Fotek.
Opět si zvolíte maximální velikost ZIP souborů, do kterých služba všechna data poskládá. Na výběr je 1, 2, 5, 10 a 25 GB. My jsme stahovali zhruba 50 GB dat, takže by stačily dva 25 GB, ale kvůli troše nepozornosti jsme zvolili 5GB variantu.
Po pěti dnech čekání (které Apple údajně využívá i pro ověření identity) do e-mailu dorazilo potvrzení a odkaz na zabezpečenou stránku s odkazy ke stažení.
S download managerem jsme příliš nepochodili, ale stáhnout dvanáct souborů s velikostí pod 5 GB v samotném prohlížeči nebyl problém (ale vy jistě chybu ze zvolení velikosti souborů případně nezopakujete). Rozbalení souborů bude stejné jako u těch z Disku Google.
Ačkoli nejrychleji stažená data dostanete na externí SSD disk (na snímku ultrarychlý Thunderbolt 5, který jsme testovali v prosinci 2024), z hlediska životnosti a ekonomické rozvahy je nelepší je nahrát na externí HDD, nebo do síťového úložiště NAS.
