Před 40 lety vznikl technologický gigant, který začal v garáži rodičů

Společnost Dell byla založena v květnu 1984 Michaelem Dellem a vystupovala pod značkou PC’s Limited. Michael v té době studoval na Texaské univerzitě v Austinu. Tehdejší startup, který sehrál klíčovou roli v utváření nejen PC segmentu, si dal za cíl vyrábět kompatibilní počítače s IBM PC.

Michael Dell s půjčkou 1 000 dolarů od své babičky začal prodávat počítačové komponenty z garáže svých rodičů. Objednávky přijímal po telefonu. Společnost rychle rostla a postupně se vypracovala na jednoho z největších technologických gigantů na světě. Během své historie si Dell prošel mnoha změnami, ale vždy se zaměřoval na inovace a poskytování kvalitních produktů a služeb zákazníkům.

Počítače na zakázku

Prvním core byznysem byl upgrade stávajících IBM počítačů. Doslova se šroubovákem v ruce Michael Dell modernizoval počítačové stroje. V roce 1985 společnost vyrobila první počítač vlastní konstrukce, „Turbo PC“, který se prodával za 795 USD s procesorem Intel 8088 a frekvencí 8 MHz. Společnost PC’s Limited počítač propagovala v počítačových časopisech a přímo na zakázku sestavovala každý objednaný kus.

PC's Limited Turbo PC z roku 1985

Tato strategie eliminovala náklady na udržování zásob a riziko vytváření produktů, které zákazníci nechtěli, což byl například neblahý případ IBM PCjr, který byl uveden na trh v roce 1984 a o rok později se přestal prodávat. Díky tomu mohl Dell z hlediska ceny konkurovat zavedeným počítačovým značkám. Pc’s Limited nebyla první společností, která tento obchodní model použila, ale stala se jednou z prvních, která s ním opravdu uspěla. Společnost vydělala v prvním roce svého obchodování více než 73 milionů dolarů.

V roce 1987 společnost upustila od názvu PC’s Limited, stala se Dell Computer Corporation a začala expandovat po celém světě. Nový název společnosti měl lépe odrážet její zaměření a řešil problémy s používáním „Limited“ v názvu společnosti v některých zemích. V červnu 1988 společnost vstoupila na burzu s tržní kapitalizací 85 milionů dolarů. Maximální tržní hodnoty, 100 miliard dolarů, akcie Dellu dosáhly v roce 2000. Ve stejném roce byl Dell číslo jedna ve výrobě PC v USA a dvojkou ve světovém měřítku, hned za Compaqem.

Během prvních 15 let po skromných začátcích Dellu rostl byznys ohromujícím tempem. V roce 1990 společnost otevřela továrnu v Irsku odkud odbavovala zakázky mířící do Evropy, na Střední východ a do Afriky. V roce 1995 rozšířil své podnikání do Asie a Japonska.

Boj s konkurencí

V devadesátých letech čelila společnost Dell silné konkurenci. Mnoho z jejich tehdejších soupeřů však oproti ní už neexistuje. Jedním z největších konkurentů byla společnost Gateway 2000 (později jen Gateway). Uspěla i proto, že se inspirovala stejným obchodním modelem, jaký používal Dell. V roce 1997, kdy dosáhla zisku jednu miliardu dolarů, odmítla nabídku na akvizici Compaqu za sedm miliard dolarů. Nicméně v roce 2007 se firma ocitla v krizi a značka byla za 700 milionů dolarů prodána společnosti Acer.

Nicméně i pro Dell znamenala devadesátá léta minulého století období tuhého boje o přežití. Na paty mu šlapali giganti Hewlett-Packard a Compaq. Compaq byl v té době uznávaným lídrem v oblasti inovativních technologií. V roce 2002 HP nakonec pohltil Compaq, a stal se tak alespoň papírově tehdejší neporazitelnou společností ve výrobě PC.

Dell se naproti tomu ocitl v hluboké krizi. I když se zdálo, že firma jede na plné obrátky. V roce 2004 Michael Dell rezignoval na post generálního ředitele a předal otěže Kevinovi Rollinsovi. Ten během krátké doby zažil dramatický pokles tržního podílu ve prospěch HP, a Dell se navíc ocitl pod drobnohledem Komise pro cenné papíry a burzy kvůli účetním nesrovnalostem.