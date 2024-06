Cortana

Asistentka, která předběhla dobu? Nebo byla natolik špatná, že ji nikdo nechtěl? Ať už je to tak nebo tak, další pokus Microsoftu vytvořit počítačového pomocníka se moc nevydařil. Cortana byla poprvé představena v roce 2014. Ano, skutečně je to dlouhých deset let, co existuje, ale málokdo ji zná – a ještě méně uživatelů ji používá. Nejprve se stala nedílnou součástí mobilního operačního systému Windows Phone 8.1 a následně se objevila i ve Windows 10.