Software zdarma odmaže zbytečný software z PC nebo zjistí polohu webu

Řada programů nám dnes při své instalaci vnucuje software třetích stran – v instalačním rozhraní má zaškrtnuté pole pro instalaci dalšího programu. V těch lepších případech jde o software, který má pomoci platit vývoj právě instalovaného softwaru, v těch horších o škodlivé programové vybavení. Tento nástroj ohlídá, o jaký software jde, najde ho a pomůže odstranit.

V instalačním rozhraní nabízený software instalovat nemusíte, pokud si toho však nevšimnete a instalaci odklikáte, můžete si do systému zavést třeba i špehovací programy. AdwCleaner je jednorázový program skládající se pouze z jednoho okna a pěti tlačítek. Nejprve použijete Skenovat nyní. Program projde systém na výskyt nechtěných záškodníků. Po skončení se zobrazí výsledky podle toho, v jaké oblasti systému byl případný problém nalezen. Jestliže něco objeví a vy chcete problémy odstranit, stačí kliknout na Vyčistit. AdwCleaner vás upozorní na to, že uzavře všechna otevřená okna. Následně přidá několik rad, jak se další nákaze vyhnout, a poté musíte odsouhlasit restart PC. Po novém spuštění otevře výsledky práce v Poznámkovém bloku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ snadné na ovládání

+ automaticky odstraní potenciální problémy

+ podá řadu podrobností

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8 MB).

Detekovat složky s objemnými soubory není nic složitého. Buď to lze udělat ručně (což je zbytečně zdlouhavé), nebo na to pusťte speciální pomocníky. Jedním takovým je i tento softwarový nástroj.

FolderUsage slouží k analýze obsahu struktury složek s cílem najít taková data, která zabírají nejvíce místa. Stačí vybrat kořenovou složku a program bude analyzovat její obsah a vytvoří sestavu, která zobrazí všechny podsložky a jejich obsah seřazený podle velikosti. Konfigurovat lze i filtry, které omezují vyhledávání souborů na základě jejich data, velikosti nebo specifikovaného názvu. Výsledkem je stromová struktura složek obsahující počet podsložek a souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ možnosti omezení

+ přehledné zobrazení počtu složek a souborů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (162 KB).

Německá společnost O&O Software, známá především díky svému populárnímu defragmentačnímu nástroji O&O Defrag, přidala do svého portfolia aplikací další kousek. Tím se stal nástroj pro odstraňování dlaždicových aplikací.

Windows v sobě obsahuje přednastavené programové vybavení. Které to je, lze zjistit a případně odebrat ve funkci Přidat nebo odebrat programy. Kromě standardních programů obsahuje také dlaždicové aplikace – k instalaci z Windows Store. Ty, co jsou přítomné, lze najít v přehledném seznamu. Případně využít tuto aplikaci, která nabízí další výhody. O&O AppBuster po spuštění ukáže, které z aplikací dodané společností Microsoft jsou v počítači nainstalovány a které lze nainstalovat na vyžádání. Z tohoto místa je umožňuje odebrat, ale také znovu instalovat, a poznáte i to, které právě při instalaci Windows byly přítomné. Výhodné je i to, že zobrazeny jsou i skryté aplikace a zobrazit lze aplikace buď určené pro přihlášeného uživatele, nebo všechny.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ přehled a zpráva dlaždicových aplikací

+ zobrazení skrytých aplikací

+ seznam defaultních aplikací

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Pro uživatele browseru Firefox již dlouhá léta existuje velmi zajímavý doplněk. Ten detekuje, ve které zemi se nachází server, na kterém si aktuálně prohlíží webové stránky.

Tuto informaci Flagfox zobrazí v poli s adresou, a to formou vlajky příslušného státu. Po umístění kurzoru myši na vlajku se zobrazí krátká informace s názvem domény, IP adresou a informací, v jaké zemi je server umístěn. Pokud se umístění serveru a domény rozcházejí (doména je třeba česká, ale hosting je v Americe, zobrazí se upozornění). Po kliknutí levým tlačítkem myši na vlajku dojde ke kompletnímu výpisu o webu (včetně znázornění umístění serveru na mapě světa). Kliknutím pravým tlačítkem myši se zobrazí kontextové menu, kde jsou k dispozici online služby (jako Geotool, Whois, Alexa, SiteAdvisor, WOT, Xmarks, Google překladač, Ping, informace o mně, možnost zkrátit odkaz pomocí Tiny URL či možnost kopírovat IP adresu). Aktivovat je možné i další služby jako Wikipedii, Google, Traceroute atd. Služby je možné spouštět zkratkami. Informace o umístění serverů se zjišťují v databázi programu a jsou aktualizované jednou měsíčně.

Informace o programu Pro prohlížeče: Firefox

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ umístění webu stále na očích

+ detaily o stránkách na vyžádání

+ řada online služeb

- informace o umístění mohou být měsíc staré

80 %