Čistá instalace je minulostí. Microsoft mění způsob užívání Windows

Ilustrační foto – Windows 11

Po zakoupení počítače s Windows od renomovaného výrobce (Asus, Lenovo, Dell, Acer, HP apod.) řada uživatelů nejprve udělá jakousi očistu tohoto operačního systému, aby se zbavili nepotřebného či nesmyslného softwaru (mimochodem, jeho přítomnost výrobcům PC přináší dodatečné zisky). Někteří dokonce rovnou formátují diskové úložiště, a prostřednictvím instalačního média instalují Windows od samého začátku. Mají tak jistotu, že v systému nebudou žádné programy třetích stran (zkušební verze různých aplikací).

Čistá instalace už není čistá

Společnost Microsoft si toho kroku výrobců PC všimla a rovněž zareagovala. Nestalo se to přes noc, ale postupem času vyvinula celou řadu aktivit, díky kterým znepříjemňuje používání Windows ihned po nákupu a vlastně i po něm. Jinými slovy, do systému zakomponovala celou řadu programů a dalších věcí, které nejsou zcela žádané. Doslova tak odstranila pojem čistá instalace Windows. To mimo jiné znamená, že PC už po prvním spuštění spotřebovává více systémových prostředků, a navíc se s věcmi navíc neustále potkáváte na celé řadě míst.

V tzv. nové čisté instalaci Windows (instalačním médium) se tedy nachází různé součásti pocházející od společnosti Microsoft – typicky kromě aplikací jako Poznámkový blok, Malování, Kalkulačka, Přehrávač médií, Wordpad atd. to je rovněž i hromada nechtěného dalšího softwaru a služeb (nejen Microsoftu).

Takže pracovní plocha, Hlavní panel nebo Start nabídka již nejsou takovými místy, jakými bývaly. Najdete tam spoustu dalších aplikací třetích stran, i když nejsou doslova nainstalovány, dokud je poprvé nespustíte. Jde například o Spotify, Disney+, Prime Video, Netflix a Facebook Messenger atd. Spolu s těmito aplikacemi přibaluje společnost Microsoft několik součástí, jako je ClipChamp, webové aplikace Microsoft 365, OneDrive či Teams.

Pak jsou tu věci jako Bing, který se nachází na hlavním panelu, widgety a navíc se na různých místech zobrazuje i reklama. Když si připočteme trvalé vnucování prohlížeče Edge a internetového vyhledávače Bing a nově například Windows Copilotu, potom se z čisté instalace stala instalace plná bloatware.