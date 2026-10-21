Internet čekají krušné hodiny. Chyba už nutí vlády odstavit webové stránky

Kritický problém zabezpečení, který může útočníkům umožnit provádět příkazy na jakémkoli webovém serveru se systémem PHP, vedl k tomu, že řada webů, včetně některých vládních, zastavila provoz, než aplikuje opravu, kterou vývojáři PHP zveřejnili jako aktualizaci zabezpečení.
V Česku například část webu odstavilo Letiště Václava Havla Praha, které píše: „Rádi bychom vás informovali, že služba FlightConnections je v současné době dočasně mimo provoz z důvodu nedávno odhalené kritické bezpečnostní chyby v PHP, známé jako PHP2Shell.“
„Jako preventivní opatření jsme naše služby odstavili, abychom ochránili naši platformu. Opravná aktualizace pro PHP by měla být vydána ještě dnes. Jakmile bude nasazena a otestována, obnovíme provoz co nejrychleji. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení,“ končí upozornění na webu.
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) je široce používaný skriptovací jazyk určený pro vývoj webových stránek. Běží na webovém serveru, aby generoval dynamický obsah stránek, komunikoval s databázemi a připravil výstup HTML do prohlížeče uživatele. PHP se používá i v řadě dalších produktů.
„Bezpečnostní chyba by mohla útočníkovi umožnit vyvolat v PHP stav „out-of-memory (OOM)“. Za určitých podmínek by toto poškození mohlo být zneužito k neautorizovanému vzdálenému spuštění kódu,“ varuje britské Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost (NCSC).
Před chybou varují bezpečnostní orgány řady zemí, přičemž se objevují zprávy, že hackeři se už snaží tyto chyby využít k útokům na webové stránky.
Běžný uživatel není přímo tímto softwarovým problémem zasažen, ale může být postižen útočníky napadenou stránkou. I proto provozovatelé řadu webů vypnuli, než si budou jisti, že se jim podařilo stránky patřičně zabezpečit.
„Pokud není možné provést okamžitou nápravu, měly by organizace zvážit odpojení systému od sítě, dokud nebude možné riziko plně eliminovat,“ uvedlo NCSC ve svém sdělení.
Podobné varování vydal podle BBC také japonský národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a představitelé EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Dane Knecht, technický ředitel společnosti Cloudflare zabývající se internetovou infrastrukturou, uvedl, že „pozoruje první útoky a aktualizuje opatření k jejich zmírnění, jakmile se objeví nové vektory“.