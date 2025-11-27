Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

Premium

„Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě počítač. Nezabezpečená kamera může být paradoxně tím největším oknem do domácnosti. A dětskou chůvičku, která se připojuje na internet, bych nepoužíval,“ vysvětluje a varuje etický hacker Marek Jílek. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  13:00
Marek Jílek pracuje jako etický hacker. Firmy ho – na rozdíl od těch nelegálních – dobrovolně zvou, aby jejich systémy napadl a otestoval. Ochotně ale poradí se zabezpečením i jednotlivcům. „Umělá inteligence pozvedne podvodné e-maily na úplně jinou úroveň. Naletět už může každý,“ upozorňuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Etický hacker. Prosím, vysvětlete nám na začátek ten zdánlivý protimluv.
Je pravda, že lidé mezi těmito dvěma slovy cítí rozpor, přitom označení hacker prapůvodně nemělo negativní konotace. Asi až filmový průmysl a média udělaly z hackerů definitivní záporáky. Takže abychom se vymezili vůči těm „s černou kapucí přes hlavu“, používáme označení etický. Což znamená, že se snažíme vyřešit problémy v rámci legálních prostředků a simulujeme případné útoky. Napadáme ale pouze systémy, kde nám to někdo dovolil, způsobem, jakým nám to dovolil, a pokud je prolomíme, podíváme se jen tam, kam jsme se předem domluvili.

Čtenářsky atraktivní zakázka například byla, když jsem měl zkusit ovládnout systém otevírání dveří ve firmě. Seděl jsem tam ve dvě ráno, protože jsem to musel testovat mimo pracovní dobu. Třetí noc se mi podařilo hacknout systém a dveře jsem mohl svévolně zavírat nebo otevírat, případně udělit přístup novému uživateli. Kdybych si dal kapuci na hlavu, tak možná opravdu vypadám jako hacker z filmu.

Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě počítač. Nezabezpečená kamera může být paradoxně tím největším oknem do domácnosti.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte zkratky týkající se počítačů?

Klávesové zkratky zrychlí práci na počítači.

Mluva „ajťáků“ se někdy může zdát jako šifrovaný hovor plný zkratek. U některých si běžný uživatel počítače může být jistý co znamenají, jiné mohou znít záhadněji. Vyzkoušejte si, jak jste na to vy?

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

Měsíc byl tak daleko od Země, že se to nezopakuje v příštích 18 letech

Měsíc v novu

Měsíc ve čtvrtek prošel novoluním, ale mnohem zajímavější byla jiná událost tohoto dne. Astronomové spočítali, že se Měsíc vůči Zemi dostal do pozice, kterou překoná až v roce 2043.

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

Premium
„Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě...

Marek Jílek pracuje jako etický hacker. Firmy ho – na rozdíl od těch nelegálních – dobrovolně zvou, aby jejich systémy napadl a otestoval. Ochotně ale poradí se zabezpečením i jednotlivcům. „Umělá...

27. listopadu 2025

Rusko vyslalo na ISS posádku složenou ze dvou Rusů a jednoho Američana

Loď Sojuz MS-28 krátce po startu

Ve čtvrtek dopoledne se na se na Mezinárodní kosmickou stanici vydala nová posádka, která se bude součástí misí Expedice 73 a 74. Loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergej...

27. listopadu 2025  11:02

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

27. listopadu 2025

Praha plná kamer. Policii pomohly s vrahy na útěku, neschovají se ani piráti silnic

Premium
Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou...

Černé auto přejíždí po mostě přes Vltavu a proplete se pražským provozem do Pařížské ulice. Tady podezřelý muž vystupuje. Celou dobu ho sledují městské kamery. Policisté by k němu mohli ihned vyslat...

26. listopadu 2025

Děti řeší problémy programátorskými metodami. Psychology to překvapilo

Komentář
Děti sestavovaly puzzle podle historických postaviček ze Vsetínska.

Třídili jste dnes nějaké položky od nejmenší do největší, případně naopak? A co třeba podle abecedy? Nejspíš k tomu používáte algoritmy známé z počítačové vědy.

26. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Pilotovací teodolit dokázal určit rychlost a směr větru v různých výškách

Znát rychlost a směr proudění vzduchu v různých výškových hladinách je velmi cenný údaj zvlášť pro plánování letu balonů. Unikátním nástrojem je tzv. pilotovací teodolit z depozitáře Vojenského...

26. listopadu 2025

POZOR VLAK: Sledovali jsme náročnou opravu Zubačky v extrémním terénu

153. díl magazínu POZOR VLAK

Strmé svahy Jizerských hor, syrový horský vzduch a práce, která se nezastavila ani na okamžik. Obnova ozubnicové tratě Tanvald–Kořenov patřila k nejodvážnějším projektům posledních let a vyžadovala...

26. listopadu 2025

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

26. listopadu 2025

Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a podle finské jsou to jiskry od ocasů polárních lišek, když se otírají o hory. Dnes už všichni vědí, že...

25. listopadu 2025

Microsoft připravuje verzi Windows na zatím neuvedené čipy

Novinka Samsungu s čipem Snapdragon X Elite se jmenuje Galaxy Book4 Edge.

Společnost Microsoft se poprvé chystá vydat speciální aktualizaci pro Windows 11, která bude určena specificky pro jeden druh procesoru. Připravovaná verze platformě „Bromine“ navíc umožní vstup...

25. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nikdo nic nechce? Kde hledat inspiraci na vánoční dárky pro kutily, gamery i babičku

Advertorial
Inspirace na vánoční dárky pro celou rodinu

Vánoční atmosféra je tady. S ní však přichází i každoroční dilema: co koupit těm, kteří tvrdí, že „nic nepotřebují“ nebo „nechtějí“? Pod stromečkem ale přece dárky nesmějí chybět! Kam pro inspiraci?...

25. listopadu 2025

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.