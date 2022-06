Nová zbraň Googlu umí využít i počítačový šrot

Platforma Chrome OS společnosti Google ušla za neuvěřitelně krátkou dobu velký kus cesty. Když byl operační systém Chrome OS v roce 2010 uveden na trh, byl to vlastně jen prohlížeč „v krabici“ – strašně jednoduchý operační systém navržený tak, aby fungoval jako výchozí stránka pro surfování na webu. Nic moc dalšího neuměl. Software neměl žádnou plochu, žádný ovládací panel a sotva byste cokoli hledali v nastavení. Bylo to v podstatě jen okno browseru na celé obrazovce.

Posuňme se však vpřed, do roku 2022. Chrome OS se stal plně funkční a působivě vybroušenou platformou pro počítače typu Chromebook. Mezi neustálým rozšiřováním platformy a rychlým vývojem toho, jak všichni používáme počítače, jsou Chromebooky nyní skutečně praktickou a často výhodnou možností, respektive alternativou k PC se systémem Windows nebo Mac OS. Google nově přišel s jeho upravenou verzí v podobě Chrome OS Flex, jež vychází z platformy CloudReady, kterou Google získal v roce 2020 od firmy Neverware.

Co je Chrome OS Flex?

Chrome OS Flex umožňuje uživatelům stáhnout si Chrome OS na USB disk a nainstalovat ho na Googlem necertifikované počítače (rozuměj na počítače, které nejsou Chromebooky). Výhodou je, že operační systém je nejen bezplatný, ale lze ho spouštět přímo z USB jednotky, a není nutné ho tak instalovat (žádat IT oddělení o instalaci).

„Systémy Chrome OS a Chrome OS Flex sdílejí podobnou technologii a sadu nástrojů. Když nainstalujete Chrome OS Flex do počítače se systémem Windows, Mac nebo Linux, získáte většinu funkcí a výhod Chromebooků,“ vysvětluje Thomas Riedl, ředitel pro podnikové a vzdělávací produkty společnosti Google.

Úvodní oznámení Chrome Os Flex

Je tu ještě jedna deviza tohoto nového systému, který je prozatím ve fázi vývoje. Řada starších počítačů již nestíhá dobře zvládat nároky moderních operačních systémů a uživatelé mohou cítit jejich zpomalení. V některých případech dokonce není možné ani nejnovější verze systémů nainstalovat na starší a adekvátně vybavené PC – případ Windows 11.

Někdy může zrychlení pomoci upgrade PC – výměna HDD za modernější SSD disk, navýšení paměti či výměna procesoru. Řešením může být i instalace některé linuxové distribuce. A teď se jím stává také Chrome OS Flex.

Google si od tohoto kroku slibuje redukci elektronického odpadu a prodloužení životnosti starým počítačům. A myšlenka je to dobrá, protože schválně, řekněte sami, v jakém programu trávíte v počítači nejvíce času? Ano, je to browser, a ten nepotřebuje žádné vysoké hardwarové nároky.

Systém Chrome OS Flex pracuje na identické bázi programového kódu, jako je Chrome OS. Díky němu je snadné převést jakýkoli počítač se systémem Windows nebo Mac OS na plně funkční zařízení Chrome OS Flex – takové, které se samo spravuje, stejně jako Chromebook. V podstatě s Chrome OS Flex lze získat téměř všechny výhody plnohodnotného Chromebooku. Jinými slovy, bez jakýchkoliv souvisejících nákladů ho můžete mít i vy. Vše, co potřebujete, je stáhnout si operační systém a několik minut času. Tak dlouho trvá, než ho můžete začít využívat.

Je to Chrome OS, nebo není?

Na první pohled by většina uživatelů pravděpodobně nezaznamenala žádný rozdíl mezi verzí Flex a klasickým Chrome OS. Dokonce i ti nejpozornější příznivci Chromebooků by to jen těžko poznali. Chrome OS Flex se aktualizuje stejným tempem jako standardní Chrome OS a všechna zařízení se systémem Chrome OS Flex lze spravovat přímo spolu s běžnými Chromebooky v nástroji pro správu Google Workspace.

„Existuje tolik skvělých výhod, jak efektivně využít obrovskou flotilu Windows a začlenit ji do rodiny Chrome OS, aniž by bylo nutné kupovat nový hardware,“ říká Thomas Riedl.

V čem je tedy háček? Věřte tomu nebo ne, žádný neexistuje. Z pohledu společnosti Google se každý, kdo používá Chrome OS Flex, zjevně více zapojuje do celkového ekosystému společnosti Google a všech dalších služeb kolem ní. A ačkoli samotný software může být zdarma, některé další služby jsou zpoplatněny, a z těch je vývoj dotován. Kromě přispění společnosti Google k delšímu využití počítačů jde také tedy trochu o trik, zejména na obchodní frontě společnosti, aby se uživatelé vzdali zvyku používat Windows a skutečně vyzkoušeli Chrome OS.

Nicméně, utrácet za nic opravdu nemusíte, pokud nechcete. V systému jsou přítomné všechny obvyklé webové zdarma dostupné aplikace, které pravděpodobně již používáte – Gmail, Google disk, Microsoft Office Online a spoustu dalších skvělých nástrojů pro práci.

Chrome OS Flex versus Chrome OS

Je třeba dodat, že Chrome OS Flex přece jen něco, co má Chrome OS, postrádá. V zásadě není možné, aby konvertované zařízení využívalo stejný komplexní bezpečnostní model, jaký poskytuje skutečný Chromebook (který je součástí jednoho balíčku spolu s procesorem a ostatním hardwarem). Dalším velkým rozdílem je to, že nezahrnuje nativní podporu Androidu (a tím pádem samozřejmě nelze instalovat aplikace z Google Play).

Klíčovým rozdílem mezi Chrome OS Flex a Chrome OS je i částečný nedostatek podpory aplikací pro Linux. Chrome OS Flex je více podobný Chromebookům z minulosti – cloudovým strojům, které téměř výhradně spoléhají na webové technologie.

Chrome OS Flex má zabudovanou výhradní podporu procesorů Intel a AMD. Počítače dodávané s čipovými sadami ARM, jako je Surface Pro X společnosti Microsoft a nejnovější počítače Mac M1, jsou mimo záběr tohoto systému. To se však může v budoucnu změnit. V současnosti však tato nepodpora nevadí, protože většina nových ARM počítačů je dostatečně schopných na to, aby v pohodě pracovaly na svých původních operačních systémech.

Dále Chrome OS Flex nepodporuje několik portů a funkcí, které nemusí fungovat podle očekávání nebo v nejhorším případě vůbec. Mezi potenciálně ovlivněné komponenty a porty patří CD a DVD jednotky, čtečky otisků prstů, porty FireWire, infračervené porty, kamery pro rozpoznávání obličeje, Thunderbolt a stylusy nebo jiná periferní zařízení spojená s perem.

Tato negativa však mohou být brzy minulostí. Google totiž pracuje na vylepšení, ale v současné rané verzi tyto funkcionality musí být oželeny (technicky se novinka stále nachází ve stavu „early access“). Google také pracuje na certifikaci podporovaných zařízení (seznam podle výrobců najdete zde), včetně podrobností o tom, které funkce budou fungovat a které nikoliv. Ve většině případů však očekávejte, že Chrome OS Flex poběží v pořádku, ať už máte oficiálně certifikovaný hardware nebo ne. Nejlepší je, když to sami na svém stroji vyzkoušíte, namísto toho, abyste něco zkoumali.

Pojďme se nyní podívat na to, jak Chrome OS Flex spustit, a tak začít používat.

Hardwarové požadavky a zprovoznění

Google uvádí, že pro spuštění Chrome Flex OS je zapotřebí počítač, vybavený architekturou od Intelu, nebo AMD (x86 nebo 64bitovou), 4 GB RAM a 16GB úložiště. Jak vidíte, požadavky to jsou opravdu minimální. Pokud bychom to měli zjednodušit, tak Chrome OS Flex je navržen tak, aby fungoval víceméně na nejrozšířenějších počítačích vyrobených po roce 2010.

Rozhraní pro manipulaci se soubory v Chrome Os Flex

Ke zprovoznění systému budete potřebovat vytvořit si instalační médium (USB flash disk). USB flash disk bude obsahovat všechny soubory a data nezbytná k instalaci operačního systému. Google usnadnil vytvoření instalačního programu pomocí rozšíření Chromebook Recovery Utility. Ano, jde o rozšíření v prohlížeči Chrome. Proto si ho do browseru nejprve přidejte z tohoto odkazu.

Rozšíření otevřete a postupujte podle uvedených pokynů. Proces spočívá ve zformátování alespoň 8GB USB disku (vymaže vše, co se v něm aktuálně nachází, takže se ujistěte, že na něm nemáte nic důležitého). Na druhé obrazovce budete požádáni o identifikaci Chromebooku. Klikněte na Začínáme a vyberte z otevíracího menu volbu Google Chrome OS Flex. Ve druhém menu potom Chrome OS Flex (Developer-Ustable). Nakonec klikněte na Pokračovat. Připojte USB flash disk a vyberte ho v menu. Opět klikněte na Pokračovat a poté na Vytvořit.

Rozšíření si nyní stáhne potřebný soubor k instalaci a následně připraví instalační médium. V závislosti na rychlosti připojení k internetu to trvá několik minut. A to je vše. Nyní počítač, ve kterém budete chtít Chrome OS Flex vyzkoušet, restartujte. Následující postup se bude lišit v závislosti od toho, jaký typ počítače používáte. V zásadě, jak však nutné v BIOSu nastavit bootování z USB flash disku, což spustí Chrome OS Flex.

Po nabootování z instalačního disku USB budete dotázáni, zda chcete otestovat Chrome OS Flex a vymazat disk starého počítače. Pokud to není cesta, kterou se chcete vydat, vyberte druhou možnost „Nejdříve to vyzkoušet“ – v tomto případě systém poběží z USB flash disku a disk nebude smazán. Každopádně, ať zvolíte jednu či druhou možnost, výsledkem bude nastartování Chrome OS Flex. Následně se stačí přihlásit svým Google účtem, čímž dojde k synchronizaci dat.

Úvodní oznámení Chrome Os Flex

Nyní můžete začít využívat svůj (starý) počítač se zcela novým operačním systémem.

Závěrem

Jak je vidno, pokud byste nebyli přesvědčeni o tom, zda Chrome OS Flex je pro vás ten správný operační systém, můžete si ho jen vyzkoušet. To však nic nemění na tom, že jde pravděpodobně o nejjednodušší způsob, jak vdechnout nový život stárnoucím počítačům, ať už běží na Windows nebo Mac OS. I když lze tyto tradiční operační systémy s veškerou podporou nativních aplikací považovat za výkonnější než Chrome OS Flex, jsou také náročnější na hardware. Vzhledem k tomu, že Chrome OS Flex je v podstatě především nejpoužívanější browser na světě schopný spouštět webové aplikace (a v závislosti na vašem hardwaru i aplikace pro Linux), potřebuje ze své podstaty méně systémových prostředků.

Nastavení Chrome Os Flex

Jak již bylo zmíněno, Chrome OS Flex je stále v rané fázi vývoje, takže lze očekávat určitou nestabilitu nebo problémy s ovladači. Proto není na místě soudit OS na základě těchto aktuálních zkušeností, protože finální verze slibuje lepší zážitek. Budeme se na ni těšit.