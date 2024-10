Odhalte s námi sílu skrytých pokladů v prohlížeči Chrome

Část 1/3

1. Skoncujte s oznámením o cookies

Vstoupíte na web a než se můžete věnovat informacím, které vyžadujete, musíte nastavit, respektive odsouhlasit cookies. Tato oznámení přispívají k vyšší ochraně našeho soukromí, nicméně jsou únavná. Proč se jich tedy nezbavit? Chrome má naštěstí vestavěný nástroj, který automaticky umožňuje blokovat soubory cookie třetích stran. Nejenže zastaví tato otravná vyskakovací okna, ale rovněž vás ochrání před online sledováním a zobrazováním personalizovaných reklam.

Klikněte vpravo nahoře na tři tečky a níže na Nastavení. V otevřeném okně záložky vlevo klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečení. Na pravé straně klikněte na volbu Soubory cookies třetích stran. Nyní si vyberte možnost, která vám bude vyhovovat nejlépe. Pamatujte však na to, že zablokováním všech cookies souborů může způsobit, že některé webové stránky nebudou správně fungovat.

2. Pozastavení úloh na pozadí

Browser už nějakou dobu automaticky uspává vybrané otevřené karty. To se hodí zejména v případech, kdy jich je otevřeno hodně. Pokud by to nedělal, zabíraly by zbytečně moc systémových prostředků PC a tím by byl pomalejší. Takové karty lze poznat podle toho, že jejich ikony zešednou a zobrazí se tečkovaný kruh.

Jestliže chcete mít více pod palcem, jak k uspávání bude docházet, potom postupujte následovně. V Nastavení vlevo kliknete na Výkon. Na pravé straně máte možnost volbu (de)aktivovat, a níže případně přidat weby, které se nemají nikdy uspávat. V dalších blocích lze změnit správu paměti, napájení a rychlosti. Tak lze ovlivnit vizuální efekty a animace, aby se šetřila energie, což může být zvlášť užitečné v případě, kdy je zapotřebí, aby notebook vydržel dlouho na baterie.