Rok 2023 do světa technologií přinesl řadu překvapení

Ve znamení generativní umělé inteligence

Ssm Altman, šéf OpenAI, firmy stojící za populárním robotem ChatGPT, řekl v Paříži, že technologie jeho firmy nezničí pracovní trh. (26. května 2023)

Přestože až rok 2022 znamenal zásadní zlom pro masivní start šíření a využívání generativní umělé inteligence – které odstartovalo uvedení ChatGPT společnosti OpenAI – předchozích 12 měsíců ukázalo, že půjde o jasný trend budoucnosti. Pozoruhodný výkonný generativní chatbot s umělou inteligencí od OpenAI zaznamenal fenomenální úspěch. Stačilo mu k tomu pouze několik týdnů, respektive měsíců. V reakci na něj se začala objevovat celá řada podobných řešení, která začala nabízet i něco navíc.

Přestože myšlenka konverzace s chatbotem nebyla úplně nová, ChatGPT využil velký jazykový model (LLM) k dosažení přirozených, téměř lidských reakcí, stejně jako schopnost vytvářet čtivý text nebo okamžitě získat informace, které bychom jinak dávali dohromady třeba i hodiny. Bylo to znamení, že AI bude v roce 2023 důležitým tématem – což Microsoft potvrdil, když v únoru spustil své řešení Bing AI Chat, který poháněla už čtvrtá generace OpenAI. Tím začal závod o lepší generativní AI model. Google totiž nemohl zůstat pozadu a oznámil svého chatbota Barda. Microsoft následně spustil AI chatbota v browseru Edge, a to prostřednictvím postranního panelu Copilot. Následovala integrace do Office 365, Windows 10 a 11 a dalších aplikací. Google kontroval rozšířením AI do svých asistentů, Gmailu, kancelářské sady Google a rovněž do nových Pixelů řady 8. V tomto roce se očekává, že budou závody pokračovat a objeví se nová řešení a ta stávající se budou nadále vylepšovat.

Mimo to se z umělé inteligence stal natolik rezonující pojem, že dnes se o ní běžně mluví jak mezi mladými, tak staršími a jeho součásti pronikají do různých oblastí – od bankovnictví přes pojišťovnictví či telekomunikace až po e-commerci, kde pomáhají vyřizovat a odpovídat na požadavky zákazníků. Zkrátka, kdo AI chatbota nepoužíval, jako by nebyl. Jde o nové módní slovo ve světě technologií, které dalo zapomenout na pojem Web 3.0 či nedávno hojně používaný buzzworld metaverze. V roce 2023 se kromě možnosti tvorby generativního textu rovněž prosazovaly nástroje pro tvorbu hudby či obrázků. Zmiňme výkonný nástroj pro generování obrázků, jako je DALL·E 3 rovněž spadající do stáje společnosti OpenAI. Přestože lidstvu generativní AI může významně pomoci, může pro něj rovněž znamenat jisté problémy – od manipulace s informacemi, přes tvorbu neetického obsahu, až po etické obavy.