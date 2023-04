Jmenuje se bossware a možná vás přes něj sleduje šéf

Práce z domova může u některých zaměstnavatelů vyvolat pocit, že zaměstnanec plně nevyužíval svou pracovní dobu, i když může vést ke zvýšení produktivity. Třeba tím, že si zaměstnanec práci lépe rozloží a může se na ni lépe soustředit oproti práci v open space kanceláři.

Někteří zaměstnavatelé však chtějí mít své zaměstnance pod dohledem, a tak používají různé mechanismy, jak je na dálku sledovat. Do počítače tedy instalují software určený k monitorování zaměstnanců a tím mají vystaráno. Zkráceně se nazývá bossware a možná se nachází i ve vašem počítači. Podle jednoho z průzkumů ho jen v USA používá až 60 % zaměstnavatelů.

Co je bossware, a jak funguje

Bossware je termín používaný k označení softwaru určeného ke sledování zaměstnanců. Podle portálu Makeuseof.com se skládá z aplikace, která zaměstnavateli sdělí, kolik času zaměstnanec věnuje jednotlivým úkolům. Sofistikovanější sledují potom vše, co uživatele na počítači dělá – od monitoringu stisknutých kláves, ale i možnost pořizovat snímky obrazovky, aktivaci webové kamery a mikrofonu až k záznamům o tom, kolik času zaměstnanec tráví v různých aplikacích a na webu nebo sledovat polohu, kde se aktuálně nachází. O jeho přítomnosti na počítači by měl být uživatel předem vyrozuměn, ale nemusí se tak stát, a proto si nikdo nemůže být jistý, že i v jeho případě neběží na pozadí počítače.

Instalace bossware je jednoduchá. Většinou je instalován do počítače již v době, kdy je předán zaměstnanci. Některé aplikace jsou navrženy tak, aby uživateli daly najevo, že ho sledují. Jiné to však nedělají, a naopak mají být před svou aktivitou zcela skryty. Takže uživatel o jeho přítomnosti nemusí mít ani tušení. Funkčnost takovéhoto softwaru se velmi liší.

Bossware ve své nejzákladnější podstatě sleduje, jaké programy jsou v počítači používány a kolik je v nich tráveno času. To umožňuje zaměstnavateli zjistit, zda zaměstnanec skutečně pracuje nebo tráví čas pouze prohlížením webu. Sofistikovanější sledovací software přitom dokážou sledovat veškerou aktivitu, včetně možnosti zaznamenávat obrazovku a každé slovo, které napíše.

Úkolem bossware není zakazovat zaměstnanci určité činnosti či věci (například nehrát hry, nesurfovat na webu apod.), jeho primárním účelem je zvýšit jejich produktivitu. Je totiž dokázáno, že pokud jsou zaměstnanci pod dohledem, potom pracují efektivněji a nedělají, co by neměli. Navíc může poukazovat na to, co dělají špatně a jak plýtvají časem a tuto neefektivitu se pokusit eliminovat. Za tímto účelem právě dochází ke sběru dat. Jinými slovy, tento software lze použít i k vlastnímu vybičování se za účelem zvýšení produktivity. I když k tomuto účelu přece jen poněkud lépe poslouží jiný druh softwaru.

Jsou tu i určitá bezpečnostní rizika

Je vhodné upozornit i na to, že bossware může sledovat více informací, než by bylo nutné. Například tím, že umí nahrávat obrazovku, tak zachytí a uloží informace o zadávání hesel do internetového bankovnictví či soukromou korespondenci apod. Je to jasný zásah do soukromí a záleží na tom, jak je ošetřen ve vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel.

Informace shromážděné bosswarem v krajní mezi mohou být použity pro nelegitimní účely, které nemají nic společného s produktivitou práce. Zaměstnanci nemusí vadit, že zaměstnavatel sleduje jeho produktivitu, avšak co když zaměstnavatel díky bosswaru zjistí, že zaměstnanec hledá jinou práci? A potom je tu ještě jedno riziko. Shromážděné informace nemusí být uloženy bezpečně, respektive zaměstnavateli mohou uniknout (pokud se firma stane obětí útoku) a soukromé informace zaměstnanců mohou být zveřejněny a případně i využity.

Jak přítomnost bossware zjistit

Jestliže jste o přítomnosti bossware nebyli informování zaměstnavatelem, ale máte na něj podezření, nebo jen chcete zjistit, zda vám jeho přítomnost nezatajil, je možné jeho aktivitu v operačním systému vystopovat. Avšak tak snadné to zase není. Jeho přítomnost dokonce nemusí být indikována žádnou ikonou v informační části hlavního panelu (vedle hodin).

Nejrychlejší způsob odhalení spočívá v kontrole běžících procesů. Je však pravdou, že některé z nich jsou navrženy tak, aby pracovaly zcela skrytě. Takže je bude obtížné najít. Ve Windows začněte tím, že otevřete Správce úloh (klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a vyberte položku Správce úloh). Na levé straně se přepněte na záložku Procesy nebo ještě lépe Podrobnosti. Zobrazí se sezam všech spuštěných a aplikací a běžících procesů v systému.

Správce úloh

Není snadné identifikovat který patří k čemu a co má dělat. U jiných to zase bude logické winword patří aplikaci Word, outlook stejnojmennému poštovnímu klientu apod. Zkrátka název může být jistým vodítkem. Potom tu však budou klidně desítky takových, které zkrátka nerozklíčujete. A navíc bossware který má běžet skrytě se většinou nebude jmenovat např. bosswaretracker či podobně.

V tomto případě nezbývá nic jiného než zkusit tipovat. Pokud na nějaký divně nazvaný či neznámý proces narazíte, tak zda je to bossware si můžete nechat prověřit, respektive vyhledat v Google. Pokud budete úspěšní, potom u něj máte možnost rovnou zjistit i to, co vše za informace při sledování sbírá. Mezi nejznámější a nejpoužívanější bossware programy patří – SentryPC, Teramind, ActivTrak, Hubstaff, iMonitorSoft, InterGuard, Veriato, Work Examiner Controlio, VeriClock nebo, Hourly.

Závěrem

Bossware může být užitečným pomocníkem, pokud jde o zajištění vyšší produktivity práce na PC. Stejně tak rychle se však může stát nežádaným nástrojem a až potenciální hrozbou. Má jasný úkol, ale zároveň by měl respektovat soukromí uživatelů. Jak však všichni víme, software není vždy používán tímto způsobem. I proto u uživatelů budí a nadále budit bude jisté obavy, což je pochopitelné.