Software na nevratnou likvidaci dat na discích

Tento přenosný program má povedené uživatelské rozhraní, ve kterém se snadno zorientujete. Stačí vybrat pevný disk (běžný nebo SSD), který by měl být smazán, a definovat jednu z metod pro mazání (DoD 5220.22-M, DoD 5220.28-STD, Random Data, Write Zero). Následně je nutné ještě jednou potvrdit (jde o ochranu proti unáhlenému smazání) a proces se zahájí. Výhodou je, že takto lze mazat i koš či prázdné místo na disku.



Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,5 MB).

Nejčastější metody mazání dat Rychlá metoda – rychlá skartace s jedním průběhem, přepis náhodným vzorcem. Tato metoda je na nejnižší bezpečnostní úrovni, je nejrychlejší. U.S.DoD – metoda amerického ministerstva obrany podle standardu DoD 5220.22-M od NSA. Tato metoda, používající sedm přepisů skartovaných dat, je poněkud pomalejší, avšak řádově bezpečnější. Peter Gutmann – doporučovaná metoda s 35 průběhy skartace. Je velmi pomalá, avšak nejbezpečnější; je možné ji použít i pro komprimované disky a pro všechny typy standardních pevných disků.

Umožňuje mazat jak celý disk, tak vybrané soubory či složky. Navíc umí od nepotřebných souborů očistit dočasné soubory Windows a tím uvolní místo na disku. Hardwipe dokáže smazat i celý USB flash disk. Mezi další vlastnosti patří nastavení míry zatížení PC skartací, logování a integrace do kontextové nabídky Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,7 MB).

Data likviduje pomocí metody několikanásobného přepisu a tím snižuje riziko jejich zneužití. Pro tento nástroj jsou k dispozici i zdrojové kódy – lze ho modifikovat a přizpůsobovat přesně podle vašich představ.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (55,8 MB).

Nástroj pro bezpečné mazání diskových úložišť, který se řídí podle algoritmu DoD 5220.22M. Zajímavostí oproti konkurentům je vygenerování certifikátu. Pokud je disk smazán, program ho vytvoří automaticky a ten si lze vytisknout a prokázat tak, že disk byl opravdu bezpečně smazán.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (72,9 MB).

Malý, s jednoduchým uživatelským rozhraním a snadno ovladatelný, to jsou hlavní přednosti této skartovačky dat. Pro jejich nenávratné smazání používá DoD (5220-22.M). Integruje se do kontextového menu, a tak lze snadno mazat vybrané soubory či složky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,5 MB).

Pro zničení dat na HDD umí použít jeden z algoritmů DoD 5220-22.M, US Army či Guttman. Mazat lze i tzv. rychlou metodou. Jeho výhodou je, že se nemusí instalovat (lze ho uložit na USB flash disk), a tak ho mít neustále s sebou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (617 KB).

Poradí si se skartací vybraných souborů či celých jednotek z jakéhokoliv paměťového média (pevný disk, flash média atd.). Pro zničení dat stačí provést tři kroky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (248 KB).

V tomto softwaru pro skartaci dat není nutné nic nastavovat. Stačí pouze vybrat, která data chcete natrvalo zničit, a proces spustit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (389 KB).

Umožňuje odstranit vybrané soubory nebo složky. Podporuje čtyři metody skartace dat (US DoD 5220.22-M E, US DoD 5220.22-M ECE, German standard, Peter Gutmann standard). Kromě toho pomůže s čištěním dočasných dat Windows. Integruje se do Průzkumníka Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,5 MB).

Ničitel obsahu na celých HDD, paměťových kartách a USB flash discích. Není ho třeba instalovat. Stačí spustit a vybrat disk ke skartaci.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).