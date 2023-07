Zvažte, zda opravdu potřebujete automaticky spouštět tyto programy

Počítače se zrychlily, a tak jejich start netrvá dlouhé minuty, ale spíše okamžiky. Zatímco v dobách HDD trvalo načtení systému nehezkou dobu – a uživatelé se to snažili řešit režimem hibernace nebo spánku – a tak nebylo výjimkou, že po příchodu do práce se zapnul PC a rovnou se šlo na kafe. Příchod SSD a optimalizace systémů uvrhla toto utrpení do částečného zapomnění, přesto není na škodu si se startem systému trochu pohrát.