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Začátek konference, na níž hodlá Apple představit především softwarové novinky, firma tradičně stanovila na 19:00 SELČ. Letošní konference bude mít trochu emocionálnější nádech, protože na pódium naposledy vstoupí šéf společnosti Tim Cook, kterého v září nahradí John Ternus, který má ve firmě na starosti vývoj hardwaru.
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To ale nic nezmění na tom, že se dozvíme, kam společnost hodlá posunout své operační systémy iPadOS, iOS, macOS, tvOS, visionOS, watchOS, ale především to, co plánuje v oblasti generativní umělé inteligence, kde společnost podle řady analytiků potřebuje zabrat.
Možná se dočkáme i uvedení nové verze nějakého zařízení se znakem nakousnutého jablka. Překvapením by například bylo uvedení nějaké verze chytrých brýlí, které už představili nebo prodávají někteří z jeho velkých konkurentů. Případně příchod nějakého zcela nového produktu, který by třeba konkuroval nově představenému projektu Solara od Microsoftu.
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A co říkají spekulace různých serverů a odborníků? Hlavní téma se točí kolem asistentky Siri a většího propojení ekosystému Apple s umělou inteligencí. Firma v tomto ohledu spolupracuje se společností Google, protože vlastní velký jazykový model takového formátu nemá.
Prakticky jisté je, že budou představeny nové funkce pro operační systémy, které dostanou koncovku 27. Loni totiž Apple oznámil přejmenování svých systémů, aby číslování odpovídalo koncovce následujícího roku.
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Nyní by se mohly první veřejné testovací verze těchto systémů dostat k vývojářům. Hotové systémy by pak mohli uživatelé získat později v tomto roce. Dozvíme se také, zda MacOS 27 bude podporovat starší zařízení s čipy Intel, nebo už bude spustitelný jen na systémech s Apple Silicon.
Očekávají se podrobnosti o propojení AI modelu Gemini od Googlu s asistentkou Applu Siri. Patrně si při prezentaci projdeme podobným kolečkem prezentací, jako nedávno na vývojářské konferenci Googlu, kde firma prezentovala nové schopnosti Gemini a AI agentů.
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S tím souvisí i vylepšení samotné Apple Inteligence. Podle serveru Macworld by vylepšení umělé inteligence mohly doznat aplikace Fotky, Vyhledávání, Fotoaparát. V rámci operačního systému by pak mohly přibýt chytřejší nástroje pro úpravy, kontextové doplňování a pokročilejší možnost ovládání aplikací.