Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Apple má největší akci roku. Představí novinky pro většinu zařízení

Autor:
  16:01
Společnost Apple si na pondělní podvečer středoevropského letního času vyhradila termín pro představení nálože svých novinek. Tradičně tak zahajuje svou vývojářskou konferenci WWDC (Worldwide Developers Conference). Zpravidla se zde dozvíme o nových funkcích operačních systémů a i představení nějakého kusu hardwaru. O čem se spekuluje letos?

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Začátek konference, na níž hodlá Apple představit především softwarové novinky, firma tradičně stanovila na 19:00 SELČ. Letošní konference bude mít trochu emocionálnější nádech, protože na pódium naposledy vstoupí šéf společnosti Tim Cook, kterého v září nahradí John Ternus, který má ve firmě na starosti vývoj hardwaru.

Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka

To ale nic nezmění na tom, že se dozvíme, kam společnost hodlá posunout své operační systémy iPadOS, iOS, macOS, tvOS, visionOS, watchOS, ale především to, co plánuje v oblasti generativní umělé inteligence, kde společnost podle řady analytiků potřebuje zabrat.

Možná se dočkáme i uvedení nové verze nějakého zařízení se znakem nakousnutého jablka. Překvapením by například bylo uvedení nějaké verze chytrých brýlí, které už představili nebo prodávají někteří z jeho velkých konkurentů. Případně příchod nějakého zcela nového produktu, který by třeba konkuroval nově představenému projektu Solara od Microsoftu.

Microsoft ukázal destičku, která vám pověsí AI agenta třeba na krk

A co říkají spekulace různých serverů a odborníků? Hlavní téma se točí kolem asistentky Siri a většího propojení ekosystému Apple s umělou inteligencí. Firma v tomto ohledu spolupracuje se společností Google, protože vlastní velký jazykový model takového formátu nemá.

Prakticky jisté je, že budou představeny nové funkce pro operační systémy, které dostanou koncovku 27. Loni totiž Apple oznámil přejmenování svých systémů, aby číslování odpovídalo koncovce následujícího roku.

Apple uvedl „tekuté sklo“, zcela mění design systému pro všechna zařízení

Nyní by se mohly první veřejné testovací verze těchto systémů dostat k vývojářům. Hotové systémy by pak mohli uživatelé získat později v tomto roce. Dozvíme se také, zda MacOS 27 bude podporovat starší zařízení s čipy Intel, nebo už bude spustitelný jen na systémech s Apple Silicon.

Očekávají se podrobnosti o propojení AI modelu Gemini od Googlu s asistentkou Applu Siri. Patrně si při prezentaci projdeme podobným kolečkem prezentací, jako nedávno na vývojářské konferenci Googlu, kde firma prezentovala nové schopnosti Gemini a AI agentů.

Google ukázal, jak nám změní vyhledávání. Jeho AI více rozumí světu

S tím souvisí i vylepšení samotné Apple Inteligence. Podle serveru Macworld by vylepšení umělé inteligence mohly doznat aplikace Fotky, Vyhledávání, Fotoaparát. V rámci operačního systému by pak mohly přibýt chytřejší nástroje pro úpravy, kontextové doplňování a pokročilejší možnost ovládání aplikací.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD

Kvíz: Poznáte lokomotivy na poštovních známkách?

V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...

Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší

Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...

Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu

Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní...

Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...

Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště

Lanovka na Petřín

U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...

Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow

ASCII

Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...

Velká změna k lepšímu? Dřív bylo ukládání dat vidět i cítit

ilustrační snímek

Za poslední čtyři dekády se způsob, jakým se uchovávají data, změnil k nepoznání. To, co se kdysi vešlo na několik disket uložených v šuplíku, dnes zabírá terabajty prostoru rozprostřeného mezi...

8. června 2026

Přeletěli oceán v balonu. Atlantik Explorer úspěšně přistál v Lucembursku

Posádka balonu Atlantic Explorer. Zleva: Bert Padelt, Peter Cuno a Alicia...

Vodíkem plněný balon Atlantic Explorer s tříčlennou posádkou zvládl přelet Atlantského oceánu a bezpečně přistál v Lucembursku.

5. června 2026  11:13,  aktualizováno  7. 6. 8:44

Mládím proti dešti. Před 100 lety zaplnilo Strahov 15 tisíc studentů

Všesokolský slet v roce 1920

Ještě ráno se zdálo, že velká slavnost skončí fiaskem. Po celodenním dešti se strahovské sletiště proměnilo v bahniště a organizátoři jen těžko hledali důvody k optimismu. Nakonec se však 6. červen...

7. června 2026

Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště

Lanovka na Petřín

U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...

7. června 2026

High-tech míč pro nadcházející fotbalové MS pomůže rozpoznat ofsajd i hru rukou

Premium
Fotbalista anglické reprezentace Jude Bellingham s míčem Trionda

Mistrovství světa ve fotbale se stává nejen přehlídkou jednoho z nejpopulárnějších sportů na světě, ale i techniky, která pomáhá dodržovat pravidla. Pomocníci rozhodčích jsou stále častěji přítomni...

7. června 2026

Před 100 lety udeřily bouřky. Voda ničila rybníky, zahrady i pražské čtvrti

Prahou prošla před 100 lety, 27. března 1924, neobvykle silná jarní bouřka

Rok 1926 přinesl Československu řadu živelních pohrom a ani začátek června nepřinesl úlevu. V sobotu 5. června zasáhly české země mimořádné deště, které místy přerostly v ničivé průtrže mračen.

6. června 2026

Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší

Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...

6. června 2026

Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul

Detailní pohled na vyhlídkové okno v pozorovacím modulu Cupola, jak jej...

Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....

5. června 2026  16:05,  aktualizováno  17:11

Útok na Írán uvolnil do ovzduší 29 800 tun oxidu siřičitého. Víc než sopka

Požár v ropné rafinerii ve městě Ábádán na jihu Íránu. (19. července 2025)

Válka nepříliš překvapivě škodí lidskému zdraví. Dokáže to ovšem na nečekaně dlouhou vzdálenost. Svědčí o tom pozorování ze soustavy čínských satelitů.

5. června 2026  10:02

Sluneční počasí dokáže přehodit semafory na železnici. Prokázat to je těžké

Premium
BOUŘE NA SLUNCI. Snímky sluneční erupce střední velikosti byly zaznamenány 25....

Sprška elektricky nabitých částic z naší mateřské hvězdy může vyvolat deformaci zemského magnetického pole. Jejím vlivem vznikají na železnici bludné proudy, které pak mění chování zabezpečovacího...

5. června 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD

Kvíz: Poznáte lokomotivy na poštovních známkách?

V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...

vydáno 5. června 2026

Pokochejte se záběry letových ukázek letounů z Aviatické pouti. Byla to krása

Aviatická pouť

Aviatická pouť 2026 představila divákům řadu pozoruhodných letounů. Nechyběly proudové stroje, vrtulníky, akrobacie, ale třeba ani Blériot Jana Kašpara či legendy druhé světové války. Právě...

4. června 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.