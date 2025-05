Už na loňské vývojářské konferenci Apple ukázal, jak zapojuje umělou inteligenci snad do všech svých produktů s tím, že klade důraz na bezpečnost a ochranu dat. Apple Intelligence, jak firma souhrnně své AI balíčky napříč portfoliem nazývá, tak staví na systému Private Cloud Compute, kdy je smyslem maximum úloh odbavit lokálně za pomoci jazykových modelů (cca 3 miliardy parametrů) v zařízení a jen na ty složitější si zavolat na pomoc cloudové služby. Také ty mají být zabezpečeny a neukládat uživatelská data. Zároveň nejsou soukromá data uživatelů využívány k trénování velkých modelů, které běží na serverech.

Letos se dá očekávat ještě větší zapojení AI do ekosystému Applu a také nabídka dnes stále více prosazovaných AI agentů. Tedy systémů, na které může uživatel delegovat některé otravné úkoly. Zda se dočká nových výrazně nových schopností i Siri, aby mohla konkurovat nynějším AI chatbotům, není jisté.

Vedle toho můžeme očekávat, že v nové verzi operačního systému pro tablety iPadOS přibude více funkcí a schopností, které tablet odpoutají od mobilního telefonu a přiblíží ho počítačovému macOS. Podle některých spekulací by se mohl zase vzhledově trochu připojit k prostředí v chytrých brýlích Vision Pro.

S novou číslovkou (iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, a visionOS 3) tak operační systémy přijdou nejen s novými funkcemi, ale minimálně jeden z nich i s pozměněným zaměřením.

Většinou si Apple na konci celé úvodní přednášky ještě připraví „ještě jednu věc“. Zpravidla to bývá oznámení nějakého hardwarového produktu. Prý bychom měli zapomenout na novou vrcholovou verzi chytrých brýlí Vision Pro a spíše očekávat nějakou levnější variantu, pokud vůbec na nějaký headset dojde. Kolují fámy i o brýlích, které připomínají klasické dioptrické, jaké nedávno ukázala mateřská společnost Facebooku Meta a tento týden Google.

Ve hře jsou počítače, notebooky, sluchátka, což jsou věci, které se na WWDC již dříve objevily. A ti největší optimisté hovoří o příchodu nového mobilního telefonu, který bude tenký nebo ohýbací. Ale na telefony má Apple zpravidla vyhrazen podzimní termín. Tak se prostě nechme překvapit.

A co si myslíte vy? Co společnost na WWDC odhalí, či co byste si přáli, aby ukázala? Podělte se s ostatními v diskuzi.