Všichni majitelé aktuálně podporovaných zařízení od společnosti Apple se v průběhu vývojářské konference WWDC dozvědí, co čeká jejich systémy v následujících týdnech i měsících, a někdy i o výhledech na další roky.

Podle některých spekulací by se letošní konference měla stát pódiem, na kterém se představí plány společnosti na další rok, kdy oslaví 20 let od uvedení svého ikonického telefonu iPhone.

Především se očekává oznámení změny názvosloví operačních systémů, které od příštího roku mají přijít o číslování související s generací daného OS a místo toho se budou řídit aktuálním rokem. Takže místo iOS a iPadOS 19 a macOS 16 tu budou mít systémy za názvem číslovku 26. Bude to tak mnohem přehlednější označení, které dá na první pohled najevo, zda má uživatel nainstalovanou aktuální verzi softwaru.

Na druhou stranu, například u macOS, kterým jsou vybaveny počítače a notebooky společnosti, asi bude i nadále převažovat nečíselné pojmenování. Aspoň to vyplývá z dalšího údajného úniku, podle kterého by se následující verze tohoto operačního systému měla jmenovat Tahoe, což je název jezera v západní části USA a také označení jednoho z modelů automobilky Chevrolet. Jen pro připomenutí, nynější název macOS je Sequoia.

Změna se by se měla týkat i nejnovějších produktů, jako je visionOS pro virtuální brýle Vision Pro, který je nyní ve verzi 2.

U visionOS se ještě chvilku zastavíme, právě vzhled tohoto systému se má stát základem designu rozhraní i na dalších OS. Interní označení této největší předělávky systému za více než deset má být Solarium a hovoří se o ní také jako o tekutém skle (liquid glass), jak vyplývá z posledních zpráv známého redaktora agentury Bloomberg Marka Gurmana.

Nové rozhraní má pracovat s průhledností, plovoucími ovládacími prvky a jemnějšími okraji. Obecně má vyvolávat pocit lesku a průhlednosti skleněného povrchu.

Vzhled systému VisionOS 2 by se mohl přenést i do dalších produktů Apple

U iOS by to mohlo znamenat přípravu na výroční iPhone, který by měl přinést kompletně přepracovaný design.

Od WWDC 2025 se ale očekává mnohem víc než jen oznámení změn názvů a designu. Jak jsme psali již dříve, letos se dá očekávat ještě větší zapojení AI do ekosystému Applu a také nabídka dnes stále více prosazovaných AI agentů. Tedy systémů, na které může uživatel delegovat některé otravné úkoly. Zda přibudou i nové schopnosti Siri, není jisté.

U iPadOS se má tablet odpoutat od mobilního telefonu a přiblížit více schopnostem macOS.

Z hardwarových novinek se spekuluje o tenkých chytrých brýlích a objevit se mohou počítače, notebooky, sluchátka, což jsou věci, které se na WWDC již dříve objevily.

Každopádně jak to dopadne, se dozvíme dnes, v pondělí 9. června od 19:00, kdy se vše rozběhne.