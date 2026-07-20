Společnost Apple na konci minulého týdne oznámila zdražení některých svých služeb, jako je Apple Music nebo vybraných balíčků Apple One.
Apple Music je hudební streamovací služba společnosti, která patří k nejvyužívanějším podobným službám na světě. V katalogu má podle vyjádření na webu nabízet přes 100 milionů skladeb a možnost poslouchat nahrávky s prostorovým zvukem a také bezztrátový formát zvuku.
V našem velkém přehledu hudebních služeb jsme ji ocenili jako „výbornou službu pro majitele zařízení Apple, milovníky moderní pop music a country a ty, kteří chtějí poslouchat pořady anglofonních hudebních celebrit.“
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Apple Music naposledy zvyšoval cenu v roce 2022 a nyní po čtyřech letech přichází s dalším zvýšením cen. Firma to ospravedlňuje zvýšenými licenčními poplatky.
Zatímco ve Spojených státech u individuálního tarifu Apple Music roste cena z 10,99 na 11,99 dolaru, v Česku je to ze 165 Kč měsíčně na 185 korun za měsíc. Studenti zaplatí místo 89 nyní 99 korun a rodinný tarif pro šest lidí v rámci Rodinného sdílení stojí 299 Kč, když před zdražením to bylo 259 Kč měsíčně.
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Zdražení se v řadě zemí promítlo i do nabídky Apple One, která vedle Music sdružuje i herní Arcade, televizi TV a 50 GB prostoru v iCloudu. Ve Spojených státech se tak zvýšila cena rodinných a premiérových plánů o dva dolary na 27,95, respektive na 39,95 USD.
V Česku, kde není verze Premium dostupná, se zatím cena rodinného předplatného drží na 339 Kč za měsíc.
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