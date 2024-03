Apple přidá do svých zařízení generativní AI, využije k tomu Google

Americká technologická společnost Apple se pokouší dohnat ztrátu v oblasti generativní umělé inteligence vlastním vývojem, ale také nákupem společností, které se tímto oborem zabývají. Generální ředitel Applu Tim Cook v únoru řekl, že firma letos plánuje zveřejnit více informací o svých plánech na využití generativní AI. Dodal, že Apple do této oblasti „významně investuje“.

Právě výrazný nárůst AI funkcí by se měl objevit v operačních systémech firmy v čele s iOS pro mobilní telefony iPhone. Novinky by se měly objevit v již připravovaném systému iOS 18, který firma s největší pravděpodobností ukáže na červnové vývojářské konferenci.

Podle dostupných informací však řadu věcí nebude mít k dispozici z vlastních zdrojů. Agentura Bloomberg nyní přišla se zprávou, podle níž Apple vyjednává o zabudování umělé inteligence (AI) Gemini od společnosti Google do svého iPhonu. Apple podle jejích zdrojů zvažoval i použití modelu od firmy OpenAI, kterou podporuje softwarová společnost Microsoft.

Výběr Googlu dává logiku i proto, že jeho systémy využívá ve svých produktech třeba Samsung, který u svých prémiových mobilních telefonů nabízí právě AI funkce vyvinuté ve spolupráci s Googlem. Nazývá je Galaxy AI a vedle úpravy fotografií či speciálního vyhledávání zvládne i překlad hovorů případně zpráv v reálném čase.

Pro Apple by Google mohl dodat v rámci nabídky generativní AI funkce pro vytváření obrázků a psaní esejí na základě jednoduchých zadání. Jak hluboko Apple do svých systémů umělou inteligenci od Googlu pustí, není jasné. Důvodem je i to, že operační systém iOS od firmy s nakousnutým jablkem v logu je přímým konkurentem Androidu od Googlu.

O dalších operačních systémech Applu se zdroje Bloombergu nezmiňují, bylo by však podivné, pokud by se funkce generativní umělé inteligence neobjevily také v iPadOS pro tablety, macOS pro počítače a možní i v hodinkových watchOS nebo televizních tvOS.

Jistí si budeme až po zveřejnění oficiálních informací, které se očekávají až těsně před prázdninami na již zmíněné akci WWDC, kde Apple podobné novinky vždy představuje.