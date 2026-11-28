Kdysi patřil mezi první kroky po instalaci Windows. Spolu s ovladači, kancelářským balíkem a internetovým prohlížečem se automaticky instaloval také antivirový program. Kdo ho neměl, ten si o problémy prakticky říkal. Jenže rok 2026 už není rok 1995. Microsoft dnes otevřeně tvrdí, že vestavěný Microsoft Defender většině uživatelů postačuje a instalace dalšího antiviru není potřebná. Přesto se bezpečnostní balíky třetích stran stále prodávají v milionech licencí ročně.
Když byl Windows synonymem pro malware
Kdo používal Windows 95, 98, Me, XP, Vista a 7, dobře ví, jak problém virů a malwarů postupně gradoval – šířily se velkou rychlostí. Stačilo stáhnout kodek pro video, crack na hru nebo údajně užitečný systémový nástroj pro ladění výkonu operačního systému. Ve skutečnosti se často jednalo o trojského koně, spyware nebo adware, které se po spuštění usadily v systému. Windows tehdy nenabízel zdaleka tak propracovanou ochranu jako dnes a bez externího antiviru představovalo připojení k internetu výrazně vyšší riziko.
Důvod byl jednoduchý. Operační systém poskytoval velkou svobodu, ale současně obsahoval relativně málo bezpečnostních mechanismů. Útočníci proto cílili především na škodlivé soubory a aplikace. A právě v této době vznikla pověst antiviru jako naprosté nezbytnosti a na trhu navíc bylo z čeho vybírat. I v Česku a na Slovensku vzniklo několik uznávaných řešení – např. AVG, Avast či Eset.