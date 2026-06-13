Podle vyjádření Anthropicu dorazil příkaz 12. června večer washingtonského času, přičemž vláda neuvedla konkrétní podrobnosti svých bezpečnostních obav. Anthropic předpokládá, že důvodem je metoda obcházení (“jailbreak“) bezpečnostních mechanismů modelu Fable 5, kterou si vláda nechala demonstrovat.
Firma tvrdí, že prověřila zmíněnou demonstraci a šlo o zneužití několika menších, už dříve známých zranitelností – navíc takových, které jsou podle ní dostupné i u jiných veřejně nasazených modelů, včetně OpenAI GPT-5.5, a běžně je využívají i bezpečnostní týmy při ochraně systémů. Jediný konkrétní případ, který vláda doložila, podle Anthropicu spočíval v tom, že model dostal za úkol projít konkrétní zdrojový kód a opravit softwarové chyby.
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Anthropic ve svém prohlášení připomíná, že před spuštěním Fable 5 model procházel tisíce hodin red-teamingu ve spolupráci s americkou vládou, britským AI Safety Institute a dalšími organizacemi a že se nikomu nepodařilo najít univerzální jailbreak schopný obejít bezpečnostní opatření v širokém rozsahu. Firma zdůrazňuje, že dokonalá odolnost proti jailbreakům není u žádného modelu reálně dosažitelná, a proto u Fable 5 zvolila strategii „defense in depth“ – kombinaci ztížených útoků a důkladného monitorování, díky čemuž také zavedla 30denní retenci dat uživatelů u modelů třídy Mythos.
Podle NBC News „dopis vydávající směrnici zaslal ministr obchodu Howard Lutnick a byl napsán s pomocí úředníků z Úřadu pro průmysl a bezpečnost ministerstva obchodu“. Ministerstvo obchodu na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.
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Anthropic příkaz respektuje a přístup k oběma modelům pro všechny uživatele odstavuje, zároveň ale veřejně nesouhlasí s tím, že by nález jedné úzké, neuniverzální zranitelnosti měl být důvodem k odvolání komerčního modelu používaného stovkami milionů lidí. Firma uvádí, že pokud by se takový standard uplatňoval v celém odvětví, fakticky by to zastavilo nasazování nových modelů u všech čelních vývojářů AI. Anthropic situaci označuje za nedorozumění a deklaruje, že na obnovení přístupu pracuje.