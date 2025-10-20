Část internetových služeb nefungovala. Důvodem byly servery Amazonu

  10:47
Jedna z největších cloudových služeb světa Amazon Web Services se asi dvě hodiny potýkala s problémy. Hostuje na ní řada internetových služeb, které jsou s obtížemi dostupné.

Výpadek služeb Amazon Web Services postihuje v pondělí dopoledne celý internet. | foto: DownDetector.com

Sociální sítě, herní servery i elektronické obchody. Tyto a řada dalších služeb byla špatně dostupná, nebo se na ně uživatel vůbec nedostal, pokud byly umístěny na serverech společnosti Amazon především v USA.

Chybová hláška ukazující nedostupnost služeb Amazonu

Vedle samotných Amazon Web Services tak měly problémy služby jako Coinbase, Fortnite, Perplexity, Robinhood, Signal, Snapchat a řada dalších zhruba od 8:45 SELČ a firmě se je podařilo vyřešit až před 11. hodinou.

„Perplexity je momentálně mimo provoz. Příčinou je problém AWS. Pracujeme na jeho vyřešení,“ uvedl generální ředitel start-upu s umělou inteligencí Perplexity Aravind Srinivas v příspěvku na X.

„Můžeme potvrdit zvýšenou chybovost a latence u několika služeb AWS v regionu US-EAST-1,“ uvedla společnost AWS v aktualizaci na své stránce ukazující stav služeb.

Informace o potížích na serverech Amazonu ze stránky ukazující stav služeb. (strojově přeloženo z AJ)

